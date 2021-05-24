На Алтае пройдёт Кубок РАФ и чемпионат Алтайского края по дрэг-рейсингу

Любителей гонок приглашают посмотреть официальные соревнования по дрэг-рейсингу, которые пройдут в Барнауле 29 и 30 мая 2021 года. Чемпионат организует команда #DragRacingSiberia под руководством Алтайской федерации автомобильного спорта и при поддержке Министерства спорта Алтайского края.

Зрителей ожидают:

молниеносные заезды на 402 метра;

облака дыма от прогревов резины в классах FSA, FSL, FSB и US;

участники со всех городов СФО и Республики Казахстан;

конкурсы от спонсоров;

авиашоу.

Организаторы позаботились и о болельщиках, которые не смогут лично посетить мероприятие. Алтайская Федерация автомобильного спорта проведёт онлайн-трансляцию, которую можно будет посмотреть в официальной группе АФАС и Barnaul22 во "ВКонтакте". А значит, вы сможете получить яркие впечатления от просмотра гонок из любой точки планеты.

Генеральный спонсор мероприятия – группа компаний "Трофей".

Информационный партнёр – радиостанция DFM Барнаул.

Чемпионат Алтайского края по дрэг-рейсингу

Дата: 29-30 мая 2021

Время: с 11:00 до 18:00

Место: Калманский район, с. Новороманово (аэродром Панфилово)