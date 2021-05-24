На Алтае пройдёт Кубок РАФ и чемпионат Алтайского края по дрэг-рейсингу

Любителей гонок приглашают посмотреть официальные соревнования по дрэг-рейсингу, которые пройдут в Барнауле 29 и 30 мая 2021 года. Чемпионат организует команда #DragRacingSiberia под руководством Алтайской федерации автомобильного спорта и при поддержке Министерства спорта Алтайского края.
Зрителей ожидают:
- молниеносные заезды на 402 метра;
- облака дыма от прогревов резины в классах FSA, FSL, FSB и US;
- участники со всех городов СФО и Республики Казахстан;
- конкурсы от спонсоров;
- авиашоу.
Организаторы позаботились и о болельщиках, которые не смогут лично посетить мероприятие. Алтайская Федерация автомобильного спорта проведёт онлайн-трансляцию, которую можно будет посмотреть в официальной группе АФАС и Barnaul22 во "ВКонтакте". А значит, вы сможете получить яркие впечатления от просмотра гонок из любой точки планеты.
Генеральный спонсор мероприятия – группа компаний "Трофей".
Информационный партнёр – радиостанция DFM Барнаул.
Чемпионат Алтайского края по дрэг-рейсингу
Дата: 29-30 мая 2021
Время: с 11:00 до 18:00
Место: Калманский район, с. Новороманово (аэродром Панфилово)
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