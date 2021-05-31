Дмитрий Песков призвал не искать виновных в сверхприбылях металлургов

В ситуации с дополнительной прибылью российских металлургов вряд ли нужно искать виновных, поскольку "это экономическая жизнь", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

"Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает", – объяснил представитель Кремля.

Песков добавил, что президент Владимир Путин в курсе проблемы со сверхдоходами металлургов. Сейчас правительство занимается этой темой вместе с представителями бизнеса, отметил он.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил РБК, что в прошлом году российские металлургические компании получили сверхдоходы в размере примерно 100 млрд рублей и тем самым "нахлобучили" государство в части госкапвложений и гособоронзаказа​​​. По словам политика, эти деньги металлурги должны вернуть в бюджет в виде налога.