20 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 20 случаев коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, у восьми жителей Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района и у жителя Усть-Канского района.

За весь период в регионе выявили 17 297 заражённых. Из этого числа выздоровели 16 783 пациента, в том числе 20 – за последние сутки.

Ранее в регионе умерло 284 человека с COVID-19. Непосредственно от коронавируса скончались 239 пациентов.