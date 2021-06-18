Подросток под Пензой убил 14-летнюю девочку за отказ от поцелуя и спрятался в кустах

В Пензенской области задержали 17-летного парня, которого подозревают в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщает Life Shot.

По данным канала, компания людей в возрасте от 14 до 22 лет гуляла в парке. Позднее приятели зашли в магазин за выпивкой и стали расходиться по домам.

17-летний подросток решил проводить 14-летнюю знакомую. По дороге он начал приставать к девочке и пытался её поцеловать. Получив отказ, молодой человек разбил девочке голову и нанёс многочисленные травмы куском стекла.

Подозреваемого нашли сразу. Он прятался в кустах, неподалёку от места совершения преступления.

Ранее сообщалось, что житель Кемерова из ревности убил знакомую, расчленил её тело и выбросил останки в мусорный бак.