В Республике Алтай за сутки выявили 34 случая COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 34 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 10 жителей Шебалинского района, у девяти жителей Горно-Алтайска, у четырёх жителей Онгудайского района, у четырёх жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Улаганского района, у жителя Майминского района и у жителя Усть-Коксинского района.

За весь период в регионе выявили 18 492 заражения COVID-19. При этом выздоровели 17 346 пациентов, в том числе 35 – за последние сутки.

Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировали. Всего в Горном Алтае скончались 293 человека с подтверждённым коронавирусом.