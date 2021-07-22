Число заразившихся коронавирусом в Горном Алтае превысило 19 тысяч человек

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 56 случаев коронавируса. Общее число официально заболевших теперь составляет 19 002, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 15 жителей Горно-Алтайска, у 11 жителей Усть-Коксинского района, у семи жителей Турочакского района, у шести жителей Усть-Канского района, у пяти жителей Майминского района, у четырёх жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Онгудайского района, у трёх жителей Чойского района, у жителя Чемальского района и у жителя Шебалинского района.

За весь период в регионе выздоровели 17 650 пациентов, в том числе 44 – за последние сутки.

Зарегистрирован ещё один летальный случай. Всего в Горном Алтае скончались 296 человек с подтверждённым коронавирусом.