"Печь – символ завода": историк-краевед высказался против смены герба Барнаула

Известный историк и краевед Данил Дегтярёв считает, что администрация Барнаула не должна менять герб города и убирать серебряного коня. Это исторически сложившийся символ, который показывает связь Барнаула с другими столицами Сибири.
"Конь – символ Томска – показывает связь Барнаула с другими городами Сибири. Сереброплавильная печь – символ завода, давшего городу жизнь. Наш герб красив и эстетичен", – пояснил Дегтярёв amic.ru.
По словам историка, если власти города всё же решаться менять герб, то при создании нового необходимо привлекать экспертов. Итоговый вариант должны выбрать путём открытого голосования жители города.
Ранее стало известно, что мэр Вячеслав Франк провёл совещание по поводу судьбы герба. На него пригласили учёных, специалистов в области геральдики, а ещё депутатов с общественниками. Члены совета решились изменить герб краевой столицы. По словам Вячеслава Франка, недавно Барнаулу присвоили звание города трудовой доблести. Теперь нужно установить соответствующую стелу, а на ней изобразить барнаульский герб, утверждённый в Геральдическом совете при президенте. Также через девять лет Барнаул будет праздновать своё 300-летие, к которому тоже нужно подготовить и защитить герб в этом совете. Однако старый герб не соответствует действующим сегодня в нашей стране геральдическим правилам. В итоге эксперты решили придумать краевой столице новый символ.
Комментарии
Это все происходит от нежелания заниматься реальными делами! Поэтому думают о смене герба, а пусть озвучат сопутствующие расходы на смену символики в крае?! Это ж сколько можно попилить! А заводов у нас, уже, по пальцам, левой руки пьяного токоря Васи можно пересчитать!!!
Зачем новый символ, чем действующий не устраивает?
Конь - динамичное умное и преданное животное. У нас есть ипподром, конефермы, ранее перевозили груз на гужевом транспорте, развивали промышленность города и края.
Ну а что хотят: корову? лося (тупое и ленивое животное), что надо-то?
Такое ощущение, что заняться нечем (коту, когда заняться нечем - он я..ца лижет), вот очень напоминает.
Не трогайте герб! Это история. Что за мания всё "до основания, а затем..." Решать нужно реальные проблемы, а не картинки менять
Первый раз согласна с Дегтярёвым - удивительно даже.
Кому-то не терпится денег оттяпать на смене символики.
Это исторический герб города Барнаула. И всякие дряблые алкаши нее смеют ломать то, чего они не строили.
я тоже за старый герб!
хотя потролить конечно хочется и торговым центром и протянутой рукой и прочая
У нас в городе других проблем нет???
Всякой лабудой занимаются.
То город трудовой славы, то фонтан у драм театра, теперь герб.
Носорога в место коня
Браво!
26.07.2021 13:47 Браво!
А много в Барне гор, чтобы их рисовать на гербе? Да и печь больше похоже на перевёрнутую мусорку...
Франка народ не избирал. Поэтому полномочия должны быть ограничены.
Замените Франка, а герб не трогайте
А я всегда думала, что это не горы, а дымок от печи...
дорогого серебряного коня можно заменить на более бюджетный вариант в виде троянца из древесины
Значит возвращать России старый гимн СССР можно, а наш старый исторически сложенный нельзя
Кого вы лепите? Их возле работы встречала с улыбкой до ушей. Это вообще что то нечто, что охота уже под бульдозер закинуть.
Лучше тоннель под вокзалом постройте. Или для этого яйцы маловаты? Федералы денег дадут.
Может изможденное лицо Франка на герб установим? Ну а чего - останется человек в веках запечатленный!
Печь напоминает сейчас кремоторий, ведь люди умирают из-за пандемии...
а конь как туча...
Да и на небе тучи, а тучи, тучи, а тучи, как люди, Как люди они одиноки, Но все-таки тучи не так жестоки
Возня по теме герба города натолкнула на мысль: а что делает кот когда ему делать нечего?
а у нас на весь Алтайский край единственный историк-универсал Данил Дегтярев, мнение которого всем навязывают?
Почему баварин герб не менял? Ни суриков ни райфикешт ???
Кто все эти люди, сидящие на Гоголя?
Кто их туда посадил и чем они занимаются???
Ответит кто??????
и гербом заняться.
24.07.2021 11:28
Океана
1. "Однако старый герб не соответствует действующим сегодня в нашей стране геральдическим правилам."
А поподробнее можно, каким именно правилам не угодил наш герб?
2. Многие города России имеют гербы на протяжении веков. Подскажите, пожалуйста, господа инициаторы перемен, сколько городов поменяли гербы согласно вот этим самым "действующим геральдическим правилам". И меняли ли вообще? Я что-то очень в этом сомневаюсь.
Что за новые правила?
Им соответствует герб москвы?
А питера????
Вместо печи - ТЦ, вместо коня - памятник Карлину скульптора из Бийска
Менять символику можно только в случае каких-то великих достижений, прорывов, чтоб эта новая символика показывала это великое свершение. Какие свершения и прорывы были в Барнауле в последние десятилетия? Уничтожение заводов и бурный рост торговых центров. Торгаша на герб?! Не время менять герб, подождите десятков пять лет, там, если будут реальные мотивы, тогда меняйте.
Других проблем нет ?, а, адавайте -опу и на печь похоже .. "Наш герб красив и эстетичен", – пояснил Дегтярёв" - молодец , полностью с ним согласен .