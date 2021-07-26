Понедельник, 26 Июль, 21:52

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,1
€ 87,32
24°


6149780 +23239
Обь
179см -27

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Олимпиада в ТокиоКоронавирус на Алтае
Новости

"Печь – символ завода": историк-краевед высказался против смены герба Барнаула

, ИА "Амител"
Данил Дегтярёв уверен, что убирать коня с герба категорически нельзя

Известный историк и краевед Данил Дегтярёв считает, что администрация Барнаула не должна менять герб города и убирать серебряного коня. Это исторически сложившийся символ, который показывает связь Барнаула с другими столицами Сибири.

"Конь – символ Томска – показывает связь Барнаула с другими городами Сибири. Сереброплавильная печь – символ завода, давшего городу жизнь. Наш герб красив и эстетичен", – пояснил Дегтярёв amic.ru.

По словам историка, если власти города всё же решаться менять герб, то при создании нового необходимо привлекать экспертов. Итоговый вариант должны выбрать путём открытого голосования жители города.

Ранее стало известно, что мэр Вячеслав Франк провёл совещание по поводу судьбы герба. На него пригласили учёных, специалистов в области геральдики, а ещё депутатов с общественниками. Члены совета решились изменить герб краевой столицы. По словам Вячеслава Франка, недавно Барнаулу присвоили звание города трудовой доблести. Теперь нужно установить соответствующую стелу, а на ней изобразить барнаульский герб, утверждённый в Геральдическом совете при президенте. Также через девять лет Барнаул будет праздновать своё 300-летие, к которому тоже нужно подготовить и защитить герб в этом совете. Однако старый герб не соответствует действующим сегодня в нашей стране геральдическим правилам. В итоге эксперты решили придумать краевой столице новый символ.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

26.07.2021 13:19
- гость -

Это все происходит от нежелания заниматься реальными делами! Поэтому думают о смене герба, а пусть озвучат сопутствующие расходы на смену символики в крае?! Это ж сколько можно попилить! А заводов у нас, уже, по пальцам, левой руки пьяного токоря Васи можно пересчитать!!!

26.07.2021 13:23
Коня - не трожьте

Зачем новый символ, чем действующий не устраивает?
Конь - динамичное умное и преданное животное. У нас есть ипподром, конефермы, ранее перевозили груз на гужевом транспорте, развивали промышленность города и края.

Ну а что хотят: корову? лося (тупое и ленивое животное), что надо-то?

Такое ощущение, что заняться нечем (коту, когда заняться нечем - он я..ца лижет), вот очень напоминает.

26.07.2021 13:23
- гость -

Не трогайте герб! Это история. Что за мания всё "до основания, а затем..." Решать нужно реальные проблемы, а не картинки менять

26.07.2021 13:25
- гость -

Первый раз согласна с Дегтярёвым - удивительно даже.

26.07.2021 13:33
- гость -

Кому-то не терпится денег оттяпать на смене символики.

26.07.2021 13:47
Митенька ржевский

Это исторический герб города Барнаула. И всякие дряблые алкаши нее смеют ломать то, чего они не строили.

26.07.2021 13:49
- гость -

я тоже за старый герб!
хотя потролить конечно хочется и торговым центром и протянутой рукой и прочая

26.07.2021 13:50
- гость -

У нас в городе других проблем нет???
Всякой лабудой занимаются.
То город трудовой славы, то фонтан у драм театра, теперь герб.

26.07.2021 13:50
- гость -

Носорога в место коня

26.07.2021 13:51
Pandr3

Браво!

26.07.2021 13:52
Pandr3

26.07.2021 13:47 Браво!

26.07.2021 13:53
Читатель

А много в Барне гор, чтобы их рисовать на гербе? Да и печь больше похоже на перевёрнутую мусорку...

26.07.2021 13:54
- гость -

Франка народ не избирал. Поэтому полномочия должны быть ограничены.

26.07.2021 14:26
- гость -

Замените Франка, а герб не трогайте

26.07.2021 14:44
Гость

А я всегда думала, что это не горы, а дымок от печи...

26.07.2021 14:44
гiсть

дорогого серебряного коня можно заменить на более бюджетный вариант в виде троянца из древесины

26.07.2021 14:54
вирус

Значит возвращать России старый гимн СССР можно, а наш старый исторически сложенный нельзя

26.07.2021 15:00
- гость -

Кого вы лепите? Их возле работы встречала с улыбкой до ушей. Это вообще что то нечто, что охота уже под бульдозер закинуть.

26.07.2021 15:22
Нет, я человек

Лучше тоннель под вокзалом постройте. Или для этого яйцы маловаты? Федералы денег дадут.

26.07.2021 15:28
Правдивый

Может изможденное лицо Франка на герб установим? Ну а чего - останется человек в веках запечатленный!

26.07.2021 15:42
- гость -



Печь напоминает сейчас кремоторий, ведь люди умирают из-за пандемии...
а конь как туча...
Да и на небе тучи, а тучи, тучи, а тучи, как люди, Как люди они одиноки, Но все-таки тучи не так жестоки

26.07.2021 15:53
- гость -

Возня по теме герба города натолкнула на мысль: а что делает кот когда ему делать нечего?

26.07.2021 17:14
- гость -

а у нас на весь Алтайский край единственный историк-универсал Данил Дегтярев, мнение которого всем навязывают?

26.07.2021 17:32
Вот уродв

Почему баварин герб не менял? Ни суриков ни райфикешт ???
Кто все эти люди, сидящие на Гоголя?
Кто их туда посадил и чем они занимаются???
Ответит кто??????

26.07.2021 17:35
- гость -

и гербом заняться.

24.07.2021 11:28
Океана


1. "Однако старый герб не соответствует действующим сегодня в нашей стране геральдическим правилам."

А поподробнее можно, каким именно правилам не угодил наш герб?

2. Многие города России имеют гербы на протяжении веков. Подскажите, пожалуйста, господа инициаторы перемен, сколько городов поменяли гербы согласно вот этим самым "действующим геральдическим правилам". И меняли ли вообще? Я что-то очень в этом сомневаюсь.

26.07.2021 17:36
- гость -

Что за новые правила?
Им соответствует герб москвы?
А питера????

26.07.2021 17:48
- гость -

Вместо печи - ТЦ, вместо коня - памятник Карлину скульптора из Бийска

26.07.2021 17:52
- гость -

Менять символику можно только в случае каких-то великих достижений, прорывов, чтоб эта новая символика показывала это великое свершение. Какие свершения и прорывы были в Барнауле в последние десятилетия? Уничтожение заводов и бурный рост торговых центров. Торгаша на герб?! Не время менять герб, подождите десятков пять лет, там, если будут реальные мотивы, тогда меняйте.

26.07.2021 20:03
jarikzar

Других проблем нет ?, а, адавайте -опу и на печь похоже .. "Наш герб красив и эстетичен", – пояснил Дегтярёв" - молодец , полностью с ним согласен .

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
21:29
В России предложили включить правила дорожного движения в ЕГЭ 0
20:58
В России намечается дефицит новых автомобилей 1
20:25
Российские спортсмены выиграли еще два золота на Олимпийских Играх 0
19:56
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 26 июля 0
19:38
Певицу МакSим вывели из искусственной комы 0
19:20
Российские саблистки взяли золото и серебро на Олимпийских играх в Токио 0
18:58
Вячеслав Франк назначил нового главу отдела по развитию туризма Барнаула 0
18:38
5,5 млн россиян переболели коронавирусом 0
18:11
Опубликован текст постановления об обязательной вакцинации в Алтайском крае 1
17:57
Замгубернатора российского региона оштрафовали за фото с краснокнижными цветами 0
17:46
Первый российский финал Олимпиады в Токио проведут фехтовальщицы 0
17:34
Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Новосибирскую область 0
17:22
Дождь затопил двор многоэтажки в Новоалтайске 0
17:10
Данные под защитой: МегаФон поможет бизнесу предотвращать кибератаки 0
16:51
Более 60 миллионов рублей для покупки тестов на COVID выделил губернатор Алтайского края 5
16:39
Эксперты ожидают рост заболеваемости раком головы и шеи на треть 1
16:25
В Бийске подросток пойдёт под суд за то, что потратил деньги с найденной банковской карты 3
16:15
Первый крупный мобильный пункт вакцинации планируют открыть в торговом центре Барнаула 14
16:03
В Tele2 улучшили условия международного роуминга для россиян в Турции 0
15:57
Самолёт Belavia, летевший из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия 1
15:43
В Барнауле усилят контроль за соблюдением антиковидных мер 5
15:33
Собраться на пикник за минуты: где быстро купить всё необходимое в городе и по дороге 0
15:22
Российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в Таиланд и Израиль 6
15:08
Дожди и похолодание. Какая погода будет в Алтайском крае на этой рабочей неделе? 0
14:57
Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от COVID-19 9
14:44
Министр образования Алтайского края может добровольно уйти в отставку 19
14:36
Геннадий Зюганов назвал мэра Новосибирска Анатолия Локтя преемником Путина 9
14:23
Избирком Алтайского края определил потенциальных кандидатов по одномандатным округам 3
14:06
Заброшенный двухэтажный дом загорелся в Барнауле 3
13:49
В России начали сборку нового самолёта "судного дня" 13
13:37
Осторожно, "красная зона". Эксперты прогнозируют отставку четырёх губернаторов 10
13:25
У Алтайкрайимущества появился новый руководитель 1
13:14
"Печь – символ завода": историк-краевед высказался против смены герба Барнаула 29
13:03
В России снизилась заболеваемость туберкулёзом более чем в два раза 7
12:51
Жительница Барнаула перевела мошенникам более 1,2 млн рублей 8
12:39
Грозы и град. Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 4
12:27
59 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 1
12:14
И это не доллар. Эксперт рассказал, в какой валюте лучше всего хранить свои сбережения 7
12:03
25 сладких призов: в "Солнечном ветре" назвали победителей розыгрыша 0
11:49
100 работников культуры Алтайского края получат путёвки на санаторно-курортное лечение 4
11:37
Неизвестные проникли в алтайский храм и похитили пожертвования 15
11:25
В Алтайском крае за сутки выявили 269 случаев COVID-19 2
11:15
Время для новых знаний: компьютерная академия "Шаг" дарит скидку до 25% 0
11:04
Полукилометровая пробка собралась в центре Барнаула из-за ДТП 2
10:53
Полицейские задержали барнаульца, который прятал наркотики в пачке из-под сигарет 1
10:42
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Усть-Тальменская 3
10:31
Эксперт посоветовал иногда отключать интернет на смартфоне 2
10:16
Пожарные вывели шесть человек из горящей пятиэтажки в Барнауле 0
10:01
Быстрый и бережный. Чем хорош новый зерноуборочный комбайн Т500 производства Ростсельмаш 0
09:50
Бийчанин ограбил квартиру на глазах у прикованной к постели женщины 0
09:35
ДТП с Porsche и Land Cruiser в Барнауле едва не закончилось дракой 8
09:15
В Алтайском крае возбудили 637 уголовных дел за неуплату алиментов 2
09:03
Отбелить, но не навредить: на что способна современная профессиональная чистка зубов 0
08:52
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди 32 стран Европы 17
08:37
Алтайский священник вступил в перепалку с ветераном советского ракетостроения 29
08:22
Высокое искусство: невероятные фотографии парашютистов 5
08:11
Художники и посетители выставки современного искусства подрались в Архангельске 2
07:53
Прячем денежки. Как защитить свой аккаунт на "Госуслугах" от мошенников? 18
07:31
Впереди лошади. Огромный квартал на Павловском тракте добавят в генплан и застроят жильём 51
07:06
Коронавирус оказывает необратимое влияние на уровень интеллекта 21
06:53
Пешеходные дорожки отремонтируют в "Лесной сказке" 6
06:28
Графа "национальность" может вернуться в российские паспорта 10
06:03
Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 26 июля 0
23:37
Такой день. Подорожание ЖКХ и возвращение алтайского солдата 0
22:28
180 жителей Алтайского края получили звание "Ветеран труда" 2
21:37
Почти 150 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за неделю 0
20:36
Водитель иномарки протаранил столб в Барнауле 3
19:56
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 25 июля 0
19:07
Российские теннисисты вылетели в первом матче Олимпийского турнира 2
18:48
Почти четыре миллиона номеров утекли в Сеть из-за Clubhouse 0
18:13
Морякам ковид не страшен? В Петербурге толпы вышли на празднование Дня ВМФ 6
17:56
Глава Минцифры Амурской области скончался после драки на турбазе 0
17:18
Российские лучницы завоевали серебро на Олимпиаде в Токио 1
16:54
Барнаульцы станут больше платить за ЖКХ 8
16:17
Путин поздравил участников военно-морского парада с Днём ВМФ 1
15:54
В Бурятии нашли обломки самолёта, который пропал год назад 0
15:19
В Турции предложили усилить антиковидные меры в отношении российских туристов 1
14:53
Россиянам рассказали, что делать в случае потери или кражи смартфона 0
14:15
Бурляев раскритиковал российские фильмы и сериалы 12
13:45
Мост во Власихе открыли на месяц раньше срока 5
13:09
23 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 18
12:58
Древний меч скифов вернулся на Алтай после реставрации 1
12:19
Россиянка впервые за 17 лет выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде 5
11:53
Сбежавшего со службы алтайского контрактника нашли под Воронежем 2
11:27
На Алтае сельчанина задержали за выращивание мака 4
10:51
Сильные дожди накроют несколько регионов Сибири 0
10:16
Специалист рассказал о способе законно увеличить пенсию 5
09:44
На Алтае мужчина дал односельчанину работу, но был ограблен 5
09:07
Алтайский край вошёл в число отстающих по темпам вакцинации 35
08:35
Летняя лавстори. Астрологи назвали знаки зодиака, которые успеют встретить любовь в июле 0
08:09
Десять детей эвакуировали из горящей многоэтажки в Барнауле 0
07:35
Необъяснимая усталость у женщин может предвещать сердечный приступ 0
07:08
Алтайский футболист забил победный гол через три минуты после выхода на замену 2
06:36
Умываться росой и убирать урожай. Что можно и что нельзя делать на Прокла Плакальщика 5
06:07
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 25 июля 0
23:53
Такой день. Самый "больной" Алтайский край и сход трамвая с рельсов 0
22:43
Мать с детьми с трудом спасли из горящей квартиры в Барнауле 0
21:35
Всероссийскую перепись населения могут перенести 0
20:31
Из-за опрессовки в Барнауле произошёл прорыв трубопровода 1
19:57
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 24 июля 3
19:14
Уголовное дело возбудили по факту убийства полицейского в Ставрополе 2
18:47
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса 0
18:11
Трамвай сошёл с рельсов в Барнауле 1
17:51
Неизвестные застрелили полицейского в Ставрополье 3
17:15
Третьеклассник спас утопающую женщину в Республике Алтай 0
16:48
Туристический автобус разбился на Кубани 1
16:10
Подъём на малый ледник Актру запретили из-за опасности для туристов 6
15:46
Жители Алтайского края больше всех болели в 2020 году 13
15:15
Эксперт рассказал, как не работать к 40 годам 5
14:48
Алтайский край вошёл в число регионов России с наибольшей долей людей с ожирением 18
14:18
Первое золото на Олимпиаде в Токио завоевала китайская спортсменка 1
13:56
Просрочка россиян по автокредитам выросла на 53% 8
13:25
276 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 38
12:45
Минтруд разрешил отстранять непривитых сотрудников от работы 53
12:15
Алтайские правоохранители поймали браконьеров во время рейда по Бии 8
11:49
Россия восстанавливает авиасообщение с тремя странами 8
11:15
Местами до +35 и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 1
10:42
На Алтае молодой рецидивист вынес из дома сельчанки кухонный гарнитур 0
10:11
Водитель внедорожника протаранил столб в Барнауле 10
09:56
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании 10
09:08
"Загнанных" лошадей пристреливают. Как появился герб Барнаула и почему его хотят изменить? 40
08:40
"Динамо-Барнаул" обыграло ижевский "Зенит" 1
08:04
Держим цены. Эксперт рассказал, к чему может привести запрет на экспорт бензина из России 3
07:34
Пять лет спустя. Лидер эсеров посетит Алтайский край в разгар предвыборной кампании 33
07:12
Раздутые списки и новые специальности: как в Алтайском крае проходит приёмная кампания 4
06:48
Что посмотреть на Олимпиаде 24 июля. Расписание соревнований 9
06:17
Народные приметы. Зачем 24 июля смотрели на звезды и кому молились о хорошей погоде 0
06:03
Дожди, грозы и жара до +32 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 июля 0
01:04
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.