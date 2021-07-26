"Печь – символ завода": историк-краевед высказался против смены герба Барнаула

Известный историк и краевед Данил Дегтярёв считает, что администрация Барнаула не должна менять герб города и убирать серебряного коня. Это исторически сложившийся символ, который показывает связь Барнаула с другими столицами Сибири.

"Конь – символ Томска – показывает связь Барнаула с другими городами Сибири. Сереброплавильная печь – символ завода, давшего городу жизнь. Наш герб красив и эстетичен", – пояснил Дегтярёв amic.ru.

По словам историка, если власти города всё же решаться менять герб, то при создании нового необходимо привлекать экспертов. Итоговый вариант должны выбрать путём открытого голосования жители города.

Ранее стало известно, что мэр Вячеслав Франк провёл совещание по поводу судьбы герба. На него пригласили учёных, специалистов в области геральдики, а ещё депутатов с общественниками. Члены совета решились изменить герб краевой столицы. По словам Вячеслава Франка, недавно Барнаулу присвоили звание города трудовой доблести. Теперь нужно установить соответствующую стелу, а на ней изобразить барнаульский герб, утверждённый в Геральдическом совете при президенте. Также через девять лет Барнаул будет праздновать своё 300-летие, к которому тоже нужно подготовить и защитить герб в этом совете. Однако старый герб не соответствует действующим сегодня в нашей стране геральдическим правилам. В итоге эксперты решили придумать краевой столице новый символ.