Данные под защитой: МегаФон поможет бизнесу предотвращать кибератаки

МегаФон предложил новое решение для бизнеса – обучающую платформу Security Awareness, которая помогает защитить корпоративные данные от мошенников. Она информирует сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности и тренирует навыки при помощи имитированных атак.

"В первом полугодии спрос на решения в области кибербезопасности со стороны бизнеса вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру. Но для успешного противостояния кибермошенникам необходимо специальное обучение сотрудников. Платформа поможет сформировать необходимые навыки", – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Security Awareness содержит курсы о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить информацию. Здесь также можно узнать об отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приёмах и технологиях, которые используют мошенники.

Платформа даёт возможность инициировать искусственные кибератаки, чтобы проверить защищённость информации и готовность компании к угрозам, оценить возможный ущерб бизнесу и принять решение о необходимости дополнительных действий. В случае необходимости специалисты МегаФона могут разработать дополнительные узкоспециализированные курсы с учётом особенностей той или иной компании.

Платформу "МегаФон Security Awareness" можно брендировать под заказчика и установить на собственный сервер компании. Она также может быть доступна из облака: в этом случае сотрудники смогут проходить обучение даже со смартфонов.

Платформу можно использовать в качестве универсального образовательного инструмента. Она позволяет создавать собственные обучающие курсы, загружать аудио- и визуальный контент, тестовые материалы и проводить обучение сотрудников по другим важным для компании направлениям.

Добавим, что в 2020 году количество кибератак в мире выросло в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, 86% из них были направлены на организации – такие данные приводит Positive Technologies. С нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников столкнулось 88% российских компаний, говорится в исследовании SearchInform. В трети случаев подобные инциденты привели к финансовому ущербу.