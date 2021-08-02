Автомобиль "впечатал" пешехода в стену автомойки в Барнауле

В Барнауле человек погиб, ещё один пострадал в результате наезда иномарки на парковке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария случилась 2 августа в 04:45 на улице Эмилии Алексеевой в районе дома № 9.
"Предварительно было установлено, что водитель – женщина 1994 года рождения, не имеющая права управления, ехала на автомобиле Honda Torneo. При возникновении опасности для движения не приняла мер к снижению скорости, допустила наезд на двух пешеходов, которые находились на парковке", – говорится в сообщении.
В результате аварии мужчина 1986 года рождения от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. Пешеход 1980 года рождения также получил травмы, ему оказали помощь в горбольнице № 1, не госпитализирован.
"Инцидент Барнаул" отмечает, что девушка отдыхала в компании с этими мужчинами. В какой-то момент те начали драться, и она решила их припугнуть, сев в автомобиль, не имея при этом опыта вождения.
Полицейские проводят проверку по факту аварии.
Комментарии
Алкоголь зло.
ещё одна пьяная авто дура?
эту формулировку можно кстати отнести и к лицам мужского пола....
Щас получит на полную катушку. Года два условно.
смешно и горько! два здоровых мужика занимаются ерундой!
Детородная шалава присядет лет на 5-12!
"Припугнула" на тот свет...
И вообще в 4:45 ! у Автомойки ! на Эмилии Алексеевой ! — так себе отдых... Какое там могло быть веселье?..
В какой-то момент те начали драться
Она победила
Когда нет реальных наказаний после которых можно задуматься о содеянном, почему бы и дальше не садится за руль без прав и пьяным?
Рядом с мойкой пивнушка. Каждый день кто в могилу, кто на зону.
Она победила
Одним махом двоих побивахам...
Может это лучшее, что случилось, ведь они все трое были бухие и часа через три, когда город бы уже проснулся, сели бы в машину и поехали. И встретили бы в лобовую машину с ребенком, которого в садик повезли. А баба их остановила
какой-то момент те начали драться
Из-за того,кто будет первым?
Из-за того,кто будет первым?
Хорошее предположение)
Из-за того,кто будет первым?
Теперь это вообще может оказаться сокамерница
2.08.2021 11:24
Гость
Кто будет 51, а кто 52.
2.08.2021 11:23
гость
Считаете, если человеку 35, то ценность его жизни уже ниже, чем жизни ребёнка?
Что за формулировка - один пешеход, другой пешеход? Правильно - ее собутыльники!
Считаете, если человеку 35, то ценность его жизни уже ниже, чем жизни ребёнка?
У этих людей было право выбора,у ребёнка такого права практически нет.
2.08.2021 11:59
Виктор
Считаю, что ребенок вообще ни в чем не виноват, в отличие от бухающего по ночам и дерущегося человека в 35. Бухающий и дерущийся по ночам взрослый человек сам выбирает свою судьбу, он осознано рискует. А ребенок вообще не причем, он не должен отвечать за пьяные разборки взрослых
Если верить анекдоту-раньше одинокие дамы выбирали партнёра на ночь у пивнушки по размеру обуви. Каковы сейчас критерии выбора? Дамы,отзовитесь.
2.08.2021 11:59
Виктор
Какой интересный подход. То есть если ценность жизни ребенка ниже, чем ценность жизни человека 35 лет, то человеку 35 лет можно наносить увечья ребенку? Или смысл вашей фразы в чем-то другом?
Отобрала из двух не природа, а женщина
2.08.2021 12:41
- гость -
Все жизни равноценны. Поэтому я никогда не подумаю, узнав о гибели 35-летнего человека, "А если бы на его месте оказался ребёнок?.." Ребёнок тоже когда-нибудь вырастет и станет 35-летним дядькой