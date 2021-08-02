Автомобиль "впечатал" пешехода в стену автомойки в Барнауле

В Барнауле человек погиб, ещё один пострадал в результате наезда иномарки на парковке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась 2 августа в 04:45 на улице Эмилии Алексеевой в районе дома № 9.

"Предварительно было установлено, что водитель – женщина 1994 года рождения, не имеющая права управления, ехала на автомобиле Honda Torneo. При возникновении опасности для движения не приняла мер к снижению скорости, допустила наезд на двух пешеходов, которые находились на парковке", – говорится в сообщении.

В результате аварии мужчина 1986 года рождения от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. Пешеход 1980 года рождения также получил травмы, ему оказали помощь в горбольнице № 1, не госпитализирован.

"Инцидент Барнаул" отмечает, что девушка отдыхала в компании с этими мужчинами. В какой-то момент те начали драться, и она решила их припугнуть, сев в автомобиль, не имея при этом опыта вождения.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.