В Госдуме обсудили возможность введения семидневной рабочей недели

Депутаты Госдумы обсудили идею представителя КПРФ Николая Арефьева об увеличении рабочей недели до семи дней. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам не о четырёхдневной рабочей неделе надо думать, а о продлёнке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать", – заявил Арефьев.

Большинство депутатов Госдумы с этой идеей не согласны. Председатель комитета Государственной Думы по социальной политике и труду Ярослав Нилов отметил, что допускать такого увеличения нельзя, а депутат Госдумы, представитель партии "Единая Россия" Андрей Ветлужских назвал идею абсурдной.

Заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что говорить нужно не об увеличении рабочей недели, а об увеличении доходов россиян.