В Госдуме обсудили возможность введения семидневной рабочей недели

Депутаты Госдумы обсудили идею представителя КПРФ Николая Арефьева об увеличении рабочей недели до семи дней. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нам не о четырёхдневной рабочей неделе надо думать, а о продлёнке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать", – заявил Арефьев.
Большинство депутатов Госдумы с этой идеей не согласны. Председатель комитета Государственной Думы по социальной политике и труду Ярослав Нилов отметил, что допускать такого увеличения нельзя, а депутат Госдумы, представитель партии "Единая Россия" Андрей Ветлужских назвал идею абсурдной.
Заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что говорить нужно не об увеличении рабочей недели, а об увеличении доходов россиян.
Комментарии
идею представителя КПРФ Николая Арефьева об увеличении рабочей недели до семи дней
При Ленине коммунисты боролись за сокращение рабочего времени, а сейчас за увеличение. Сейчас такие коммунисты или ЕР дали бабки Арефьеву, чтобы он КПРФ перед выборами скомпрометировал?
Враньё
В Думе все странные.
Да Да!!! И рабочий день ещё 12 часов , а оплачивать как 40 рабочих часов в неделю!
И вот все эти депутаты прожираю наши деньги
дети 5 дней в школе-родители 7 дней работка===волшебники !!!
Всё о России думают... Не берегут себя...
Начались предвыборные соревнования:
кто дальше плюнеткто что громче придумает и скажет.
Депутаты Госдумы обсудили идею представителя КПРФ Николая Арефьева об увеличении рабочей недели до семи дней. Это хорошая идея! Пусть депутаты работают 7 дней.
Большинство депутатов с низкой социальной ответственностью с этой инициативной не согласны..
Ты смотри, даже эту заведумую глупость обсуждали. Или там именно такие предложения и обсуждают?
Есть и меньшинство, интересно в каком количестве, которое это одобряет?