Иркутский "Форсаж". Отец и сын ограбили фуру с техникой на ходу

Полицейские в Иркутске задержали отца и сына, которые ограбили фуру на ходу. Добычей злоумышленников стала бытовая и компьютерная техника на сумму миллион рублей, сообщает ТАСС.

"Мужчины, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 км в час. Для этих целей криминальный дуэт оборудовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам. Ранее подозреваемые были судимы за аналогичные хищения – несколько лет назад похожим способом они украли из фуры груз оружия, за что отбыли пять лет в местах лишения свободы", – сказано в сообщении региональных правоохранителей.

Во дворе частного дома, где проживали мужчины, обнаружили модернизированный японский фургон. У него откидывалось лобовое стекло, в полу было приварено металлическое кольцо для закрепления троса или верёвки, а носовая часть фургона обшита мягким материалом.

Следователи предполагают, что мужчины могли аналогичным образом совершить ещё ряд преступлений.