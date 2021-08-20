42 новых случая заражения выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай 19 августа выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 357 заболевших.

Зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. В июле скончались 63-летняя и 49-летняя жительницы города Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии. За весь период в регионе зарегистрировано 335 летальных случаев у пациентов с COVID-19: 290 – от коронавируса, 45 – по иным причинам.

За сутки выздоровели 50 пациентов. По данным на 20 августа, за весь период в регионе выздоровели 18 840 человек.