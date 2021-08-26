Ещё 37 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 37 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.
Новые заражения распределились так: Усть-Коксинский район – 9, Онгудайский район – 6, Улаганский район – 6, Горно-Алтайск – 5, Майминский район – 5, Чойский район – 2, Турочакский район – 1, Усть-Канский район – 1, Чемальский район – 1, Шебалинский район – 1.
За весь период в регионе выявили 20 547 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 070 пациентов, в том числе 53 – за последние сутки.
Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 342 человека с подтверждённым заболеванием.
Комментарии
зачем эти новости каждый день???
Если хотите снижения уровня заболевания-закройте границы между регионами и между странами, штрафуйте за нарушения масочного режима!
А то туристы и за границу спокойно едут и в Горном с Москвы и Питера и других регионов толпы туристов...
зачем в Алтайском крае статистика по Республике Алтай? тогда давайте еще Новосибирск, Кемерово, Омск, Томск и т.д. интересно, как у соседей дела
А то туристы и за границу спокойно едут и в Горном с Москвы и Питера и других регионов толпы туристов...
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друзьям все, врагам - закон
пострадают обычные люди. а тот, кто ездил, так и будет ездить, и привозить новые штаммы
26.08.2021 10:51
гость
В этом году люди ринулись отдыхать как не в себя. Как будто в следующем Землю поглотит чёрная дыра, и надо наездиться напоследок. И наклали и на ситуацию с коронавирусом, и на меры предосторожности. Воздержаться от поездки для них было немыслимо...
Всякие блиновские бы сидели дома, а то сами едут, еще и свита впридачу