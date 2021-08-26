Ещё 37 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 37 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Усть-Коксинский район – 9, Онгудайский район – 6, Улаганский район – 6, Горно-Алтайск – 5, Майминский район – 5, Чойский район – 2, Турочакский район – 1, Усть-Канский район – 1, Чемальский район – 1, Шебалинский район – 1.

За весь период в регионе выявили 20 547 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 070 пациентов, в том числе 53 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 342 человека с подтверждённым заболеванием.