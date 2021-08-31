Рост на максимум. Алтайские учёные предложили способ повышения урожайности пшеницы

В Алтайском крае учёные аграрного и опорного классического университетов разработали препарат и технологию его применения, которая повысит урожайность ядровой пшеницы. Основа исследования – метод химического модифицирования отходов переработки продукции растениеводства – цветковых плёнок овса. Эта технология была запатентована и в неё вошли результаты реализации совместного проекта двух университетов – "Разработка технологии производства и применения препаратов, полученных из продуктов переработки растительного сырья, в качестве регуляторов роста сельскохозяйственных культур".

Авторы изобретения предлагают использовать водный раствор препарата в баковой смеси в качестве прилипателя при обработке посевов яровой пшеницы в фазу кущения против сорняков.

"Экологичность и технологическая простота способа применения разработанного препарата может быть востребована у сельхозтоваропроизводителей. А использование для его производства доступного, и что немаловажно, дешёвого местного сырья в виде отходов продукции переработки растениеводства, в целом положительно скажется на экологической обстановке сельских территорий Алтайского края", – отмечает руководитель проекта, к.с.-х.н., доцент, завкафедрой общего земледелия, растениеводства и защиты растений Алтайского ГАУ Михаил Мальцев.

В исследовании были задействованы учёные кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений, почвоведения и агрохимии Алтайского ГАУ и кафедры органической химии АлтГУ. В 2020 году проект получил финансовую поддержку в форме гранта Алтайпищепрома.

"Дальнейшее развитие проекта мы видим в направлении создания технологических линий (установок) по производству препарата из растительного сырья (отходов продукции растениеводства). Спроектированные технологические линии могут быть смонтированы непосредственно на территории предприятий, которые занимаются переработкой растениеводческой продукции. Мы приглашаем к сотрудничеству инвесторов, заинтересованных в создании совместного производства технологических линий по производству биопрепарата, а также в производстве и реализации на рынке созданного стимулятора роста сельскохозяйственных культур на основе отходов переработки продукции растениеводства", – отметил проректор по научной и инновационной работе Алтайского ГАУ Евгений Попов.

Индустриальным партнёром проекта выступила компания ООО "НЕО", реализующая на рынке широкий спектр препаратов для повышения эффективности растениеводства.