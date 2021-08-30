Старые водоразборные колонки продолжат работать в Барнауле

Несмотря на то, что в Барнауле появилась первая электронная колонка с водой по карточкам, горожане по-прежнему могут пользоваться привычными водоразборными колонками старого образца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Таких колонок в городе насчитывается около 170 штук. Установлены они в основном в частном секторе, где есть жители, которые не подключены к центральному водоснабжению. Однако недостаток привычных водоразборных колонок в том, что в холодное время года они промерзают.

"Учитывая это обстоятельство, "Росводоканал Барнаул" установил первое в городе автоматизированное водоразборное устройство. Установлено оно по адресу ул. Аванесова, 39, и работает пока в тестовом режиме. Между тем, расположенная рядом водоразборная колонка старого образца продолжает работать", – подчеркнули в горадминистрации.

Напомним, первую электронную колонку, из которой можно набрать воды по "ключ-карте", в Барнауле установили в конце августа на ул. Аванесова. При этом карточки к колонкам будут только у семей, за которыми они закреплены. Ожидается, что это позволит исключить ситуации, когда водители подъезжают на водовозках и в неограниченном количестве берут воду. Кроме того, такая колонка не даст сбоя при минусовых температурах, так как в неё встроен специальный датчик, который регистрирует температуру воды. Также ранее отмечалось, что если эксперимент признают удачным, то новинка придёт на смену старой технике и на других улицах города.