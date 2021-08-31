Волочкова поселила у себя дома семью таджиков и обвинила соседку в расизме

Российская балерина Анастасия Волочкова заступилась за семью из Таджикистана, которую она приютила в своём особняке. О ситуации Волочкова рассказала в Instagram.
Семья с тремя детьми помогает балерине следить за состоянием участка. Они живут в отдельном домике и выполняют функции разнорабочих.
По словам балерины, одна из её соседок запретила детям её рабочих гулять на местной детской площадке.
"Дорогие мои, хочу спросить у вас. Неужели зазорно приютить у себя семью из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана? Да неважно откуда. Мы все люди. Мы ходим по одной земле и дышим одним воздухом. И дети наши равны. Как можно выгонять маленьких ангелочков с детской площадки?" – написала Волочкова.
Ранее Волочкова уже жаловалась на проблемы с соседями. По словам балерины, они сфотографировали её во время справления нужды.
Комментарии
шпагат уже не катит, срочно нужен новый повод
старая не знает на чем уже пиариться.
а она перед ними уже на шпагат садилась?
А дети видели, как она справляет нужду? Это от большого уважения к таджикам...
Тоже знаю барнаульского олигарха, у которого жили таджики - муж по хозяйству работал, жена по дому. Естессно - нелегально. В черную. А это оказывается называется: "приютил".
А они все вместе на лужайке гадят? Во соседям веселуха!
А что-то человеческое в вас еще сохранилось, вышеотписавшиеся? Ну очень хочется надеяться на это.....
Справляет нужду у себя на участке, приютила в своем доме . Имеет полное право. Ничего противозаконного не вижу. И детям играть на общей детской площадке не запрещено.
Что за местная детская площадка? Она в чьей-то личной собственности находится?
Как мы при СССР жили? Почему даже в голову не приходило, что вот этот мальчик- чуваш, а эта девочка- молдаванка?Евреев, правда, не любили, это факт... но только конкретную семью и только за то, что очень надменные были...Хорошо тогда было. Интернета, полного психопатов, не было...
"они сфотографировали её во время справления нужды." Это эпично. У нее что нет туалета в доме? А соседи судя по всему тоже еще те затейники.
31.08.2021 14:47
ленин папа
Тоже знаю барнаульского олигарха, у которого жили таджики - муж по хозяйству работал, жена по дому. Естессно - нелегально. В черную.
На доброй половине турбаз в Горном нелегалы работают годами.
Уборка территории, стрижка травы, стирка постелей, уборка домиков и подобные работы.
наверно вашу ненадменную воспитатель чегрова все просто обожают, детей своих позволяют буцкать без ограничений.
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