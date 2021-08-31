Волочкова поселила у себя дома семью таджиков и обвинила соседку в расизме

Российская балерина Анастасия Волочкова заступилась за семью из Таджикистана, которую она приютила в своём особняке. О ситуации Волочкова рассказала в Instagram.

Семья с тремя детьми помогает балерине следить за состоянием участка. Они живут в отдельном домике и выполняют функции разнорабочих.

По словам балерины, одна из её соседок запретила детям её рабочих гулять на местной детской площадке.

"Дорогие мои, хочу спросить у вас. Неужели зазорно приютить у себя семью из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана? Да неважно откуда. Мы все люди. Мы ходим по одной земле и дышим одним воздухом. И дети наши равны. Как можно выгонять маленьких ангелочков с детской площадки?" – написала Волочкова.

Ранее Волочкова уже жаловалась на проблемы с соседями. По словам балерины, они сфотографировали её во время справления нужды.