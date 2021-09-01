39 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 39 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Горно-Алтайск – 11, Улаганский район – 8, Майминский район – 6, Усть-Коксинский район – 5, Шебалинский район – 4, Онгудайский район – 3, Кош-Агачский район – 1, Усть-Канский район – 1.

За весь период в регионе выявили 20 728 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 356 пациентов, в том числе 64 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончалось 352 человека с подтверждённым заболеванием.