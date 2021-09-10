Ещё 30 человек заболели ковидом в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 30 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Горно-Алтайск – 10, Майминский район – 7, Чемальский район – 5, Шебалинский район – 5, Онгудайский район – 2, Усть-Коксинский район – 1.

За весь период в регионе выявили 20 996 заражений COVID-19. Выздоровели при этом 19 811 пациентов, в том числе 67 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 368 человек с подтверждённым заболеванием.