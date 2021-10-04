Понедельник, 4 Октябрь, 20:40

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,92
€ 84,64
6°


6312185 +23508
Обь
14см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

"У него Дума, у меня партия". Прилепин об отказе стать депутатом и губернаторских амбициях

, ИА "Амител"
Один из лидеров объединённых эсеров в ходе визита на Алтай рассказал о своих политических предпочтениях
Фото: zapravdu.org

Фото: zapravdu.org

Ветеран двух войн, писатель и политик Захар Прилепин 1 октября посетил Алтайский край ради участия в конференции движения "Новая Евразия". Это его не первый приезд в регион. Одиозный политик, за плечами которого служба в ОМОНе, первая чеченская кампания, а также война в Донбассе, совсем недавно прошёл в состав вновь избранной Госдумы РФ. К удивлению многих, Прилепин почти сразу же отказался от мандата и предпочёл сосредоточиться на внутрипартийной работе: в феврале будет год, как он стал сопредседателем партии "Справедливая Россия – За правду". Захар Прилепин поделился мнением о российской культуре, перспективах парламентских партий, слухах о своём губернаторстве, а также о вызовах современной России. С политиком беседовал Александр Ламберт.

Вместе с коммунистами можем взять половину парламента

Захар, не могу не коснуться темы прошедших выборов в Госдуму. Как вы оцениваете результат вашей коалиции "Справедливой России – За правду"?

– Примерно за год до выборов мы объединились. Из этого понятно, что у нас не было времени объяснить избирателям, что это за коалиция, в которую вошли Сергей Михеев, Николай Стариков, Кира Сазонова и люди из ополчения Донбасса. У нас сложилась сильнейшая команда. Мы радикально повысили рейтинг партии. Но не следует сравнивать показатели сегодня и 2016 года, потому что определённая отрицательная динамика прослеживалась. Речь шла о том, что в новый созыв партия могла вообще не попасть. Политологи перевели её в разряд малых партий. Сергей Миронов проявил большую мудрость, когда согласился на коалицию с нами. Переговоры прошли быстро, результат партии был улучшен практически вдвое. Он был бы и выше, но в некоторых регионах, скажем так, с нашим рейтингом поманипулировали. Не скажу, что у нас забрали победу. Нет. Но где-то плюс-минус 2% мы могли потерять. Мы с вами взрослые люди и понимаем, что есть определённые правила игры, как в нашей стране, так и во всех остальных государствах.

Но это ведь не тот результат, которым вы будете довольствоваться?

– Абсолютно. Будем работать и наращивать электоральную поддержку. На ближайшую перспективу мы будем ориентироваться на 15%.  

В период избирательной кампании вы выходили на коммунистов и предлагали также объединяться с КПРФ. Почему ничего не вышло, и будут ли попытки объединения с левыми силами?

– Да, все объединительные процессы, которые я предлагал нашим партиям левого фланга, будут продолжены. Не знаю, будут ли они когда-то готовы к союзу, но я буду двигаться в этом направлении. В их рядах есть много тех, кто против такого объединения. О причинах их позиции пусть рассуждают люди.

А вы как считаете?

– Считаю, что шансы есть. Надо разговаривать. Приходить с прозрачными намерениями, "открыть карты". У нас разбег поддержки от 9 до 15%, у них – 15-25%. Вместе можно достигнуть 40%. Это совершенно реальный и обозримый результат, который позволит взять под себя половину парламента.

А вы не думаете, что текущая ситуация в КПРФ пока может исключать ваши планы? Слухи о скором уходе Зюганова, перспективы Афонина, противоречивая политика в сторону сторонников несистемной оппозиции от Рашкина. Может им сейчас просто не до коалиций?

– Да, есть аппаратные войны и заигрывание с улицей, и вопрос престолонаследия. Но это, скорее, в пользу для нас. Мы просто говорим им, что в их рядах нет единства, поэтому почему бы не организовать его общими силами.

"У него остаётся Дума, а у меня – партия"

- Но вы же помните, что федеральные политологи в целом скептически относились к идее таких коалиций? В частности, полагали, что объединение СР, "За правду" и "Патриотов России" обвалит рейтинг "Справедливой России". Жириновский сравнивал вас с тремя инвалидами, которые, "объединившись, не станут одним здоровым человеком".

– Да, высказывалось множество прогнозов, но в итоге мы обошли партию Жириновского. Они потеряли 2 млн голосов, а мы эти голоса приобрели.

Почему так вышло? Кейс Фургала или слухи о скором уходе Жириновского на пенсию?

– Да нет. Думаю, дело в банальной усталости от Владимира Вольфовича. Утомляет, когда первый номер партии единолично тянет рейтинг одной большой организации. Также сыграло роль, что КПРФ увеличили рейтинг и за счёт протестных настроений, и благодаря мощному наследству истории СССР. На них играет всё: от нового фильма про Сталина до годовщины полёта Гагарина. КПРФ может себе позволить вообще ничего не делать. Застыть в позе Будды и наслаждаться вторым местом. Огромный бэкграунд. А у ЛДПР есть только Жириновский.

Слухи о том, что у него проблемы со здоровьем, ходят как минимум последний год.

– Да, это правда. Его буквально под руки водят на все ток-шоу. На какое-то время он способен загореться, в потом датчик потухает и всё на этом. Собственно, поэтому я с ним сильно не ругался, потому что мало ли, что произойдёт, а я ещё и виноватым останусь.

Почему вы отказались от мандата депутата Госдумы и передали его вашему соратнику?

– Я и не скрывал того, что в Думу сам не планирую. Передо мной стоит множество партийных задач. Три партии объединились. Это 120 тысяч человек. Колоссальная организация с десятками отделений. Сейчас надо всё перезагружать. Там есть определённая стагнация, и нужно где-то поменять лидеров, где-то познакомиться с людьми. Требуется определённый перезапуск, пересмотреть план работы. А в Думе – Миронов, всё в порядке. У него Дума, а у меня – партия по всей России.

То есть один из субъектов федерации вы не возглавите в ближайшем будущем?

– Нет, и я не знаю, кто распространяет эти слухи. Уж точно не я. Может быть, губернаторов пугают специально.

Вопрос о президенте Путине. Сейчас политологи осторожно обсуждают возможную турбулентность системы после его ухода в будущем. Как вам видятся эти перспективы и видите ли вы в этом угрозу государственному строю?

– Мы себя не навязываем и не бросаем ложные вызовы, но у меня и моих товарищей при выходе из Донбасса была ясная цель, которая заключалась в недопущении событий, на которые нацелены силы, дестабилизирующие обстановку в нашей стране. Поэтому должна быть сила, которая сможет противостоять возможности Майдана в России, потому что последствия могут быть гораздо более катастрофичными, чем на Украине в 2014 году. Я сам не стремлюсь к власти, и я не лукавлю сейчас и не кокетничаю. Своей главной задачей я вижу нахождение неподалёку и недопущение второго 1991 года.

Неоевразийцы и ложные ценности Запада

Расскажите, что за мероприятие привело вас на Алтай?

– С давних пор у меня есть товарищи из движения евразийцев, движения "новых скифов". Это целое соцветие исторических концепций и идеологий, существующих около 100 лет со времён писателя Льва Николаевича Гумилёва, философа Николая Яковлевича Данилевского, были и другие сторонники у движения в советский период. Мне это также очень близко со времён моей юности. 1 октября на Алтае состоялась учредительная конференция движения "Новая Евразия". Основным вопросом стала регистрация организации, были проведены все юридические процедуры и подписаны документы.

Участие в конференции недавно появившегося общественного движения "Новая Евразия" приняли писатели Герман Садулаев, Олег Шишкин, известный полиглот Дмитрий Петров, член СРЗП Кирилл Конев и другие.

Думаю, многих собравшихся, как и меня, беспокоит, что российская политика крайне обедняет себя из-за нахождения в плену у западных концепций. Сейчас в повестке противостояние либерализма и антилиберализма. Это глупости, которые в глубинном смысле потеряли свой истинный смысл.

В чём это проявляется, по-вашему?

– В том, что наше телевидение, масс-медиа, политики и прочие "говорящие головы" находятся в плену этих концепций и не понимают, что навязывают их людям. Я всегда говорю, что построение именно евразийской концепции куда более любопытно и наполнено мудростью и смыслом. Это сильно заметно на фоне событий в Афганистане и в целом в развитии радикального исламизма и вытекающих от этого миграционных проблем. Посмотрите сами, иммигрантов то впускают в страну, то закрывают им въезд. На одной чаше весов рациональный подход, где приезжие выступают в роли недорогой рабочей силы, на другой – националистический, где этих людей рассматривают как угрозу спокойствию, насаждению чуждой всем культуры.

На ум приходит цитата из книги Виктора Пелевина, где он устами персонажа озвучивает необходимость "алхимического брака  с Востоком"...

– Да-да, потому что в глубине российской души зияет та же пустота, что и в душе японской. Виктор давно смотрит в сторону восточных культур и буддизма, поэтому я не удивлён этим словам.

Захар Прилепин (настоящее имя – Евгений Прилепин) родился 7 июля 1975 года. Политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист. Член Центрального штаба общероссийского "Народного фронта". Лауреат премии правительства РФ в области культуры. В 1994 году Прилепин был призван на военную службу. После учился в Нижегородском юридическом институте МВД России и служил в ОМОНе. Параллельно учился на филологическом факультете Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского. В 1996 году был командирован в Чечню для участия в боевых действиях. Спустя почти 20 лет принимал участие в вооружённом конфликте на востоке Украины в качестве добровольца. В 1999 году окончил учёбу в ННГУ, стал дипломированным филологом и оставил службу в ОМОНе. Первые произведения Прилепина были опубликованы в 2003 году, его считают одним из основоположников современной русской военной прозы. Около 20 лет отработал журналистом в различных изданиях. По политическим убеждениям Захар Прилепин изначально был близок к национал-большевикам, входил в партию "Другая Россия", основанную Эдуардом Лимоновым. В 2019 году создал общественное движение "За правду". В 2020 году был включён в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. В 2021 году стал одним из сопредседателей партии "Справедливая Россия – За правду" наравне с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным. По итогам выборов в Госдуму получил мандат, но отказался от него. Женат, есть четверо детей.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

4.10.2021 11:54
гость

К удивлению многих, Прилепин почти сразу же отказался от мандата

И правда необычно, в двух войнах жизнью рисковал не ради власти. Тогда ради чего?

4.10.2021 11:56
гость

Вместе с коммунистами можем взять половину парламента

Было бы интересно. Могли бы снизить пенсионный возраст и ввести базовый доход

4.10.2021 11:56
- гость -

Михеев, Стариков, Прилепин объединяйтесь, люди за вами пойдут.
Деду Зю пора на пенсию, капусту сажать. Хоть пользу для семьи принесет.

4.10.2021 11:57
- гость -

4.10.2021 11:56
гость

для вас, любителей халявы, только базовый доход и интересен

4.10.2021 11:59
гость

По политическим убеждениям Захар Прилепин изначально был близок к национал-большевикам

Есть свой избиратель, хотя Лимонова считали экстремистом

4.10.2021 11:59
гость

4.10.2021 11:57
- гость -

Еще снижение пенсионного возраста очень интересно

4.10.2021 12:12
- гость -

Я сам не стремлюсь к власти, и я не лукавлю сейчас и не кокетничаю. Своей главной задачей я вижу, нахождение неподалеку и недопущения второго 1991 года.

Захар плохо что амбиций нет. Выиграть в обороне войну нельзя, надо наступать.

4.10.2021 12:14
М

Настоящая фио и этому есть доказательства в сети - Евгений Лавлинский. Именно под этим фио он участвовал в выборах нижегородскую думу в 2005. Графоман, стихоплёт. Командировка на Донбасс скорей всего для нового проекта под выборы. Однако весьма красноречивы его встречи с Навальным и Шаргуновым под пивко. Т.е. суть одна, слова разные.

4.10.2021 12:17
- гость -

наивные люди....

4.10.2021 12:31
гость

весьма красноречивы его встречи с Навальным и Шаргуновым под пивко

Да ну на фиг. Слишком разные взгляды

4.10.2021 12:56
Пузырек

Интересно пишет периодически (я про художественную, хотя "Обитель"- по мне не очень). Но по-моему все там перемешано в голове: от ультра-правых взглядов до левее Троцкого. И Путина заодно поддерживает. В общем, а чего он хочет? Ни разу не понял его

4.10.2021 12:57
- гость -

Посиделки за пивом и разговоры за жизнь у нас еще противозаконными не считаются

4.10.2021 13:13
гость

Хочет того же, что и Михеев, возраст пенсионный обратно вернуть, базовый доход с нефтегаза, рабочие места в России в первую очередь для граждан России, а для гастарбайтеров во вторую, если гоняют русских в соседней стране, находить способы создать за это проблемы гоняющим

4.10.2021 13:18
гость

Уже нет чисто левых или чисто правых, есть то, что выгодно большинству граждан России, а что не очень. Ограничение гастаров не выгодно многим бизнесменам России, но выгодно большинству наемных рабочих.

4.10.2021 13:18
- гость -

Считаю что сейчас патриотам россии надо объединяться вместе, смотреть свои программы и объединять общие цели. То что расходится можно будет скорректировать после победы над ядром.

4.10.2021 13:24
Пузырек

4.10.2021 13:18
- гость -
Считаю что сейчас патриотам россии надо объединяться вместе, смотреть свои программы и объединять общие цели. То что расходится можно будет скорректировать после победы над ядром.
_____________________________________
Пот Патронажем Путина? Вы шутите?

4.10.2021 13:28
М

Да пусть будут посиделки за пивком с различными людьми, пусть будут выходы в народ как например это сделал Жириновский 9 сентября когда полез драться с навальнистами. Как коммунистка Останина рядом с Байденом ("думал ли я что буду поддерживать коммунистов" ), или как супер-борец-с-режимом Зюганов не согласный с результатами выборами, вдруг стал шёлковым на встрече с Путиным.
Народ должен видеть истинное лицо своих избранников и выбирать лучшее из худшего что есть.

4.10.2021 13:47
- гость -

4.10.2021 13:24
Пузырек
вы мало знаете, если пишете такое

4.10.2021 14:34
Беспартийный россиянин

Не специалист в политике. Для меня аргумент: женат, имеет 4 детей. Если жена - единственная, а дети живут в России - в следующий раз отдам голос

4.10.2021 16:38
Пузырек


- гость -
4.10.2021 13:24
Пузырек
вы мало знаете, если пишете такое
___________________________________
Просветите. Лимонов. ОНФ. Десантник. Все раздать. Он за что??

4.10.2021 16:40
Пузырек

Десантник, в смысле за СР. У него есть хоть какой-то принцип?

4.10.2021 16:49
Пузырек

Не специалист в политике. Для меня аргумент: женат, имеет 4 детей. Если жена - единственная, а дети живут в России - в следующий раз отдам голос
_____________________________________

Интересная логика. Село Шипуново, Новосибирская область. Почти на вьезде: 7 детей, 20 лет пьют вместе, детей не всегда в школу пускают. Кому-то надо за бутылкой сбегать

4.10.2021 17:02
пузырек


гость
Хочет того же, что и Михеев, возраст пенсионный обратно вернуть, базовый доход с нефтегаза, рабочие места в России в первую очередь для граждан России, а для гастарбайтеров во вторую, если гоняют русских в соседней стране, находить способы создать за это проблемы гоняющим

____________________________
Про пенсионный возраст, что принципиально: он против, но в ОНФ?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20:27
Внимание всем! 6 октября в Алтайском крае пройдёт проверка систем оповещения населения 0
19:45
В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Что о ней известно 0
19:20
"Семерка" протаранила Lexus перед пешеходным переходом в Барнауле 0
18:35
Роспотребнадзор отменил массовые мероприятия по всей России из-за коронавируса 2
18:12
Сертификат, конфеты, духи. Какие подарки запрещено дарить учителям по закону? 0
17:48
Алтайская медсестра рассказала о невыплате премий, без которых зарплата меньше МРОТ 0
17:31
Сколько домов в Барнауле получили отопление и как энергетики подготовились к зиме 0
17:15
В Алтайском крае занято более 90% мест в ковидных госпиталях – Минздрав 2
17:08
Tele2 запустила услугу страхования накопленных минут и гигабайтов 0
16:51
"Выносят коробками": россияне бросились скупать "Доширак" из-за слухов о дефиците 14
16:47
Учёные: сибиряки могут пострадать от взрывов подземного газа 0
16:21
Зимние шины в России подорожали на четверть ещё до начала сезона 5
16:10
Алтайский край отстаёт от половины российских регионов по уровню вакцинации от COVID-19 19
15:58
Сбербанк прокомментировал уголовное дело в отношении вице-президента Марины Раковой 4
15:42
"Алтайская зимовка", несмотря на коронавирус, пройдёт в очном формате на новом месте 2
15:23
Москвичи не ищут люкс: как изменился интерес россиян к премиальным товарам в 2021 году 2
15:16
267 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки 13
15:05
Запасай лопаты. Какую зиму прогнозируют синоптики в Сибири и где будет больше всего снега? 1
14:51
"Видимо, четвёртая волна". Заболеваемость ковидом на Алтае вновь "рванула" вверх 34
14:39
СМИ: в барнаульской школе ввели карантин из-за гепатита А у ребёнка 3
14:25
Что за опасный вирус Х, с которым Китай предлагает бороться всем миром? 6
14:15
Аномально снежно. Синоптики рассказали о том, какой будет зима в России 17
14:06
Лавочки, скульптуры и мусорные баки отправляют на зимовку в Барнауле 6
13:49
Индонезиец женился на рисоварке, но развёлся с ней из-за того, что она готовит только рис 7
13:44
Более 120 миллионов рублей направят на восстановление лесов в Алтайском крае 9
13:22
Долгострой у налоговой в центре Барнаула заменят на новое здание 6
13:09
Изнасиловал, зарезал и поджёг квартиру. Всё, что известно о тройном убийстве в городке Гай 11
12:57
Свинина в России подорожала на 13% из-за африканской чумы 11
12:46
"Пока вплавь". Барнаульцы пожаловались на огромные ямы во дворе многоэтажки 3
12:21
Объяснять на пальцах: онкопсихолог рассказала, как отвечать на страшный вопрос ребёнка 2
12:09
Группа "Тату воссоединилась, но не сможет исполнять свои хиты даже на английском 13
11:54
В Китае предупредили о появлении опасного для человечества вируса X 4
11:44
"У него Дума, у меня партия". Прилепин об отказе стать депутатом и губернаторских амбициях 23
11:21
115 миллионов рублей выделили на покупку дорожной техники в Барнауле 5
11:09
Минэкономразвития прогнозирует сильный рост зарплат в Алтайском крае 14
10:55
Умер алтайский политик и заслуженный тренер Валерий Каланов 0
10:45
"Я мог пить на записях программ". Гордон вылечился от алкоголизма и вернулся к работе 11
10:18
Кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус? 10
10:01
Апгрейд карьеры: как повысить свою востребованность на рынке труда 0
09:59
Жители барнаульской новостройки пять часов очищали дом после прорыва трубы 8
09:45
Журналисты опубликовали список офшорных операций президентов и чиновников 22
09:30
Жители барнаульской многоэтажки страдают от запаха фекалий из подвала 12
09:11
Барнаулец Александр Соболев принёс победу московскому "Спартаку" 1
08:45
Удивлять нечем. Почему туристы обходят алтайскую столицу стороной 61
08:18
В России не планируют массово закрывать школы из-за пандемии 2
08:02
Мясников предупредил об опасности низкого гемоглобина в крови 4
07:45
Военные на пять часов перекроют трассу в Алтайском крае 15
07:23
Как после войны. Попов о причинах "сверхсмертности" на Алтае и том, когда она закончится 42
07:01
Мудрым и чутким. Поздравления ко Дню учителя 5
06:18
Кот-модель и нежданный гость на обеде. Самые смешные фото домашних животных 2021 года 1
06:01
Дожди с мокрым снегом и холод до +4 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 октября 0
23:15
Такой день. Возобновление водоснабжения в Барнауле и вакцинация детей от ковида 0
22:15
Соцсети: фельдшер погибла на алтайской трассе, помогая пострадавшим в ДТП 13
21:17
Жителям Барнаула раньше срока вернули воду 13
20:54
Названы лучшие школы в Алтайском крае 0
19:55
Футболистка из Алтайского края выиграла Кубок России 2
18:59
Ещё 31 случай коронавируса выявили в Горном Алтае 0
18:30
Людей эвакуировали из барнаульского супермаркета из-за короткого замыкания 0
17:59
Барнаульский оппозиционер Виктор Рау покинул Россию и "окольными путями" приехал в Грузию 52
17:31
Барнаулец ограбил ювелирный магазин на 700 тысяч рублей при помощи игрушечного пистолета 1
16:55
В России установлен новый рекорд по смертности от коронавируса 20
16:21
Виктор Томенко поучаствовал в открытии филиала футбольной академии "Динамо" 3
15:45
Житель Рубцовска попытался зарезать соседа из-за места на парковке 7
15:14
Конкурс amic.ru. Ура! Голосуем за любимого учителя 20
14:59
Автомобиль такси попал под камнепад в горах Алтая 1
14:30
В Алтайском крае за сутки выявили 268 случаев COVID-19 11
13:59
Юные акробатки из Барнаула выступили в шоу "Лучше всех" на Первом канале 0
13:29
Барнаульцам могут дать воду раньше, чем планировалось 4
12:59
Снегопад обрушился на трассу Барнаул – Бийск в Алтайском крае 0
12:24
Три крупных пожара потушили в Алтайском крае минувшей ночью 0
11:51
Умер создатель первого алтайского сыра с плесенью Александр Кокорин 0
11:19
12 человек пострадали при опрокидывании автобуса на российской трассе 1
10:47
Американские учёные выяснили новую цель мутации COVID-19 5
10:15
В Барнауле выявили фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей 3
09:42
Муж скрывшейся от следствия Марины Раковой назвал дело против неё заказным 27
09:05
Болеют всё чаще. В Алтайском крае ждут вакцинацию от ковида для детей 60
08:35
Фура и кроссовер столкнулись на трассе Барнаул – Новосибирск 6
08:05
Как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она выглядела как новая. Советы в инфографике 3
07:36
Доктор Мясников опроверг миф о пользе "эликсира молодости" с перекисью водорода 1
07:05
Народные приметы 3 октября. Что категорически нельзя делать на Астафия Ветряка 0
06:35
Осень – время для милого свитера. Коты – не исключение 0
06:03
Сильный холод, дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 3 октября 0
23:55
Такой день. Дешевеющие продукты на Алтае и отключение воды в Барнауле 2
22:59
В Алтайском крае поймали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля 2
21:54
Алтай оказался в числе регионов, которые не выполняют норму по охвату тестированием 0
20:56
Плакали и вставали на колени. Подельники Раковой устроили истерику в суде 8
19:55
Власти Швейцарии заплатят гражданам за привитых от коронавируса друзей 9
18:59
Алтайский край вошёл в список самых популярных регионов для путешествий в ноябре 0
17:59
Молодой водитель на иномарке врезался в ограждение в Рубцовске 0
17:32
Более 25 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки 2
16:59
Названы победители Шукшинского кинофестиваля 1
16:32
Первые лебеди прилетели на Алтай 2
15:59
В Барнауле спасатели помогли застрявшему в заборе псу 1
15:30
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 78 тысяч человек 19
14:58
Воду отключат в Барнауле с 3 по 4 октября 15
14:25
В Барнауле завершили асфальтирование дворов в рамках нацпроекта 0
13:52
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижнем Новгороде 3
13:20
38 случаев COVID-19 выявили за сутки в Горном Алтае 0
12:50
Овощи и фрукты подешевели в Алтайском крае 8
12:16
Лукашенко пригрозил Западу военным союзом с Россией в случае внешней агрессии 13
11:41
"Welcome в ковидный". Попов рассказал, как переубеждает врачей-антипрививочников 56
11:17
На Алтае мужчина угнал "Оку", чтобы проверить навыки вождения 0
10:45
Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания 10
10:15
В Барнауле мужчина поджёг автомобиль перед подъездом жилого дома 11
09:45
В Бийском районе признали необходимость капитального ремонта "разваливающегося" детсада 1
09:05
12 километров ям и ухабов: на Алтае приводят в порядок дорогу, которой ужасались водители 5
08:31
"Веном-2", "Империя хищников" и рыцарский турнир. Куда сходить в первые выходные октября 0
08:02
Три единоросса из Барнаульской гордумы "по-тихому" расстались с депутатскими корочками 2
07:31
Ку-ку, мой котик. Самые странные места, где люди находили своих питомцев 0
07:02
Новый ведущий "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Ларионов – о Рубцовске, мистике и хайпе на шоу 1
06:31
Народные приметы. Что нельзя делать 2 октября, чтобы не остаться без денег и любви 3
06:02
Дождь с мокрым снегом. О погоде в Алтайском крае 2 октября 0
00:26
Грузинский телеканал опубликовал видео задержания экс-президента Саакашвили 19

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.