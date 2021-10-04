Ветеран двух войн, писатель и политик Захар Прилепин 1 октября посетил Алтайский край ради участия в конференции движения "Новая Евразия". Это его не первый приезд в регион. Одиозный политик, за плечами которого служба в ОМОНе, первая чеченская кампания, а также война в Донбассе, совсем недавно прошёл в состав вновь избранной Госдумы РФ. К удивлению многих, Прилепин почти сразу же отказался от мандата и предпочёл сосредоточиться на внутрипартийной работе: в феврале будет год, как он стал сопредседателем партии "Справедливая Россия – За правду". Захар Прилепин поделился мнением о российской культуре, перспективах парламентских партий, слухах о своём губернаторстве, а также о вызовах современной России. С политиком беседовал Александр Ламберт.

Вместе с коммунистами можем взять половину парламента

– Захар, не могу не коснуться темы прошедших выборов в Госдуму. Как вы оцениваете результат вашей коалиции "Справедливой России – За правду"?

– Примерно за год до выборов мы объединились. Из этого понятно, что у нас не было времени объяснить избирателям, что это за коалиция, в которую вошли Сергей Михеев, Николай Стариков, Кира Сазонова и люди из ополчения Донбасса. У нас сложилась сильнейшая команда. Мы радикально повысили рейтинг партии. Но не следует сравнивать показатели сегодня и 2016 года, потому что определённая отрицательная динамика прослеживалась. Речь шла о том, что в новый созыв партия могла вообще не попасть. Политологи перевели её в разряд малых партий. Сергей Миронов проявил большую мудрость, когда согласился на коалицию с нами. Переговоры прошли быстро, результат партии был улучшен практически вдвое. Он был бы и выше, но в некоторых регионах, скажем так, с нашим рейтингом поманипулировали. Не скажу, что у нас забрали победу. Нет. Но где-то плюс-минус 2% мы могли потерять. Мы с вами взрослые люди и понимаем, что есть определённые правила игры, как в нашей стране, так и во всех остальных государствах.

– Но это ведь не тот результат, которым вы будете довольствоваться?

– Абсолютно. Будем работать и наращивать электоральную поддержку. На ближайшую перспективу мы будем ориентироваться на 15%.

– В период избирательной кампании вы выходили на коммунистов и предлагали также объединяться с КПРФ. Почему ничего не вышло, и будут ли попытки объединения с левыми силами?

– Да, все объединительные процессы, которые я предлагал нашим партиям левого фланга, будут продолжены. Не знаю, будут ли они когда-то готовы к союзу, но я буду двигаться в этом направлении. В их рядах есть много тех, кто против такого объединения. О причинах их позиции пусть рассуждают люди.

– А вы как считаете?

– Считаю, что шансы есть. Надо разговаривать. Приходить с прозрачными намерениями, "открыть карты". У нас разбег поддержки от 9 до 15%, у них – 15-25%. Вместе можно достигнуть 40%. Это совершенно реальный и обозримый результат, который позволит взять под себя половину парламента.

– А вы не думаете, что текущая ситуация в КПРФ пока может исключать ваши планы? Слухи о скором уходе Зюганова, перспективы Афонина, противоречивая политика в сторону сторонников несистемной оппозиции от Рашкина. Может им сейчас просто не до коалиций?

– Да, есть аппаратные войны и заигрывание с улицей, и вопрос престолонаследия. Но это, скорее, в пользу для нас. Мы просто говорим им, что в их рядах нет единства, поэтому почему бы не организовать его общими силами.

"У него остаётся Дума, а у меня – партия"

- Но вы же помните, что федеральные политологи в целом скептически относились к идее таких коалиций? В частности, полагали, что объединение СР, "За правду" и "Патриотов России" обвалит рейтинг "Справедливой России". Жириновский сравнивал вас с тремя инвалидами, которые, "объединившись, не станут одним здоровым человеком".

– Да, высказывалось множество прогнозов, но в итоге мы обошли партию Жириновского. Они потеряли 2 млн голосов, а мы эти голоса приобрели.

– Почему так вышло? Кейс Фургала или слухи о скором уходе Жириновского на пенсию?

– Да нет. Думаю, дело в банальной усталости от Владимира Вольфовича. Утомляет, когда первый номер партии единолично тянет рейтинг одной большой организации. Также сыграло роль, что КПРФ увеличили рейтинг и за счёт протестных настроений, и благодаря мощному наследству истории СССР. На них играет всё: от нового фильма про Сталина до годовщины полёта Гагарина. КПРФ может себе позволить вообще ничего не делать. Застыть в позе Будды и наслаждаться вторым местом. Огромный бэкграунд. А у ЛДПР есть только Жириновский.

– Слухи о том, что у него проблемы со здоровьем, ходят как минимум последний год.

– Да, это правда. Его буквально под руки водят на все ток-шоу. На какое-то время он способен загореться, в потом датчик потухает и всё на этом. Собственно, поэтому я с ним сильно не ругался, потому что мало ли, что произойдёт, а я ещё и виноватым останусь.

– Почему вы отказались от мандата депутата Госдумы и передали его вашему соратнику?

– Я и не скрывал того, что в Думу сам не планирую. Передо мной стоит множество партийных задач. Три партии объединились. Это 120 тысяч человек. Колоссальная организация с десятками отделений. Сейчас надо всё перезагружать. Там есть определённая стагнация, и нужно где-то поменять лидеров, где-то познакомиться с людьми. Требуется определённый перезапуск, пересмотреть план работы. А в Думе – Миронов, всё в порядке. У него Дума, а у меня – партия по всей России.

– То есть один из субъектов федерации вы не возглавите в ближайшем будущем?

– Нет, и я не знаю, кто распространяет эти слухи. Уж точно не я. Может быть, губернаторов пугают специально.

– Вопрос о президенте Путине. Сейчас политологи осторожно обсуждают возможную турбулентность системы после его ухода в будущем. Как вам видятся эти перспективы и видите ли вы в этом угрозу государственному строю?

– Мы себя не навязываем и не бросаем ложные вызовы, но у меня и моих товарищей при выходе из Донбасса была ясная цель, которая заключалась в недопущении событий, на которые нацелены силы, дестабилизирующие обстановку в нашей стране. Поэтому должна быть сила, которая сможет противостоять возможности Майдана в России, потому что последствия могут быть гораздо более катастрофичными, чем на Украине в 2014 году. Я сам не стремлюсь к власти, и я не лукавлю сейчас и не кокетничаю. Своей главной задачей я вижу нахождение неподалёку и недопущение второго 1991 года.

Неоевразийцы и ложные ценности Запада

– Расскажите, что за мероприятие привело вас на Алтай?

– С давних пор у меня есть товарищи из движения евразийцев, движения "новых скифов". Это целое соцветие исторических концепций и идеологий, существующих около 100 лет со времён писателя Льва Николаевича Гумилёва, философа Николая Яковлевича Данилевского, были и другие сторонники у движения в советский период. Мне это также очень близко со времён моей юности. 1 октября на Алтае состоялась учредительная конференция движения "Новая Евразия". Основным вопросом стала регистрация организации, были проведены все юридические процедуры и подписаны документы.

Участие в конференции недавно появившегося общественного движения "Новая Евразия" приняли писатели Герман Садулаев, Олег Шишкин, известный полиглот Дмитрий Петров, член СРЗП Кирилл Конев и другие.

Думаю, многих собравшихся, как и меня, беспокоит, что российская политика крайне обедняет себя из-за нахождения в плену у западных концепций. Сейчас в повестке противостояние либерализма и антилиберализма. Это глупости, которые в глубинном смысле потеряли свой истинный смысл.

– В чём это проявляется, по-вашему?

– В том, что наше телевидение, масс-медиа, политики и прочие "говорящие головы" находятся в плену этих концепций и не понимают, что навязывают их людям. Я всегда говорю, что построение именно евразийской концепции куда более любопытно и наполнено мудростью и смыслом. Это сильно заметно на фоне событий в Афганистане и в целом в развитии радикального исламизма и вытекающих от этого миграционных проблем. Посмотрите сами, иммигрантов то впускают в страну, то закрывают им въезд. На одной чаше весов рациональный подход, где приезжие выступают в роли недорогой рабочей силы, на другой – националистический, где этих людей рассматривают как угрозу спокойствию, насаждению чуждой всем культуры.

– На ум приходит цитата из книги Виктора Пелевина, где он устами персонажа озвучивает необходимость "алхимического брака с Востоком"...

– Да-да, потому что в глубине российской души зияет та же пустота, что и в душе японской. Виктор давно смотрит в сторону восточных культур и буддизма, поэтому я не удивлён этим словам.

Захар Прилепин (настоящее имя – Евгений Прилепин) родился 7 июля 1975 года. Политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист. Член Центрального штаба общероссийского "Народного фронта". Лауреат премии правительства РФ в области культуры. В 1994 году Прилепин был призван на военную службу. После учился в Нижегородском юридическом институте МВД России и служил в ОМОНе. Параллельно учился на филологическом факультете Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского. В 1996 году был командирован в Чечню для участия в боевых действиях. Спустя почти 20 лет принимал участие в вооружённом конфликте на востоке Украины в качестве добровольца. В 1999 году окончил учёбу в ННГУ, стал дипломированным филологом и оставил службу в ОМОНе. Первые произведения Прилепина были опубликованы в 2003 году, его считают одним из основоположников современной русской военной прозы. Около 20 лет отработал журналистом в различных изданиях. По политическим убеждениям Захар Прилепин изначально был близок к национал-большевикам, входил в партию "Другая Россия", основанную Эдуардом Лимоновым. В 2019 году создал общественное движение "За правду". В 2020 году был включён в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. В 2021 году стал одним из сопредседателей партии "Справедливая Россия – За правду" наравне с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным. По итогам выборов в Госдуму получил мандат, но отказался от него. Женат, есть четверо детей.