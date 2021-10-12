В Барнауле прошёл показательный забег по биатлону "Мастер спорта"

Показательный забег по биатлону "Мастера спорта" прошёл 9 октября 2021 года на биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва. На старт вышли 13 опытных спортсменов Алтайского края – не только биатлонисты, но и представители спортивного ориентирования, лыжных гонок и лёгкой атлетики.

Мероприятие организовала Барнаульская федерация биатлона и координатор проекта Наталья Гузеватова. Эти соревнования – очередной этап реализации проекта "Мобильный биатлонный комплекс "Алтай", выигравшего президентский грант в начале года.

На стартах использовали спортивное оборудование, приобретённое на средства президентского гранта. Новый инвентарь доступен и прост в обращении, так как и легкоатлеты, и ориентировщики, и лыжники быстро освоили новые винтовки "Пионер 345К" и показали хорошие результаты в стрелковой подготовке.

По итогам соревнований первое место занял представитель лыжных гонок Алексей Вяткин, второе место – биатлонист Артём Бабояков, а третье место, показав при этом безупречную стрельбу, занял представитель лёгкой атлетики Вячеслав Поендаев.

Информационную поддержку соревнованиям традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.