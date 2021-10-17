Такой день. ДТП с мёртвым водителем в Барнауле и новый ковидный рекорд

В Барнауле на улице Аванесова иномарка выскочила на трамвайные рельсы и врезалась в столб. Как оказалось, во время движения 68-летнему водителю стало плохо. Прибывшие медики констатировали его смерть.

В Алтайском крае зарегистрировали очередной коронавирусный рекорд – за сутки в регионе выявили 360 новых больных. Общее число инфицированных с начала пандемии приближается к 83 тысячам.

Первый в мире киноэкипаж благополучно вернулся на Землю с МКС, приземлившись в Казахстане. Режиссёра Клима Шипенко, актрису Юлию Пересильд и космонавта Олега Новицкого встретили вкусными подарками, в том числе берёзовым соком с Алтая. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что напиток лично заказывал Новицкий, и по прибытию сразу же выпил его.

Все поликлиники Алтайского края сделают удобными для инвалидов. По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, наиболее востребованные среди неходячих пациентов кабинеты врачей в течение трёх лет разместят на первых этажах, а если переезд окажется невозможным – сделают лифты.

Автомобиль вспыхнул на улице Ломоносова в районе Горы в Барнауле. Легковушка загорелась в узком переулке, но прибывшие на место пожарные не допустили, чтобы пламя перекинулось на деревья и расположенные рядом дома.