Бизнесмен получил условный срок и 1 млн рублей штрафа за дачу взятки алтайскому ветврачу

Предпринимателя из Томска признали виновным в даче взятки алтайскому ветеринарному врачу, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным следствия и суда, 45-летний бизнесмен закупал на Алтае мясо и шкуры крупного рогатого скота.

"Он обратился к ветеринарному врачу КГБУ "Управление ветеринарии государственной службы Алтайского края по Табунскому району" с просьбой за денежное вознаграждение оформлять фиктивные ветеринарные сопроводительные документы на мясо животных, даже если оно приобреталось не на территории подведомственного должностному лицу района", – говорится в сообщении.

Таким образом, за период с 2018-го по 2019 год предприниматель передал ветврачу взятку на общую сумму более 525 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также оштрафовал его на 1 млн 50 тысяч рублей.