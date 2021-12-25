Житель Барнаула пожаловался на огромные сосульки, которые свисают с крыши дома по адресу Матросова, 195. Своё обращение он выложил в сообществе Barnaul22.

На опубликованном фото можно заметить, что в некоторых местах длина сосулек доходит практически до балконов верхнего этажа дома. Горожанин отметил бездействие управляющих компаний и предположил, что тёплая погода может вызвать обрушение сосулек на прохожих.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась, что после уборки снега пропала пешеходная дорожка на улице Аванесова, от переулка Карева до улицы Ломоносова. По словам горожанки, рабочие почистили дорогу и сдвинули весь снег на тротуар. Сейчас по нему трудно разойтись вдвоём. Женщина рассказывает, что подобная проблема существовала и в прошлом году.