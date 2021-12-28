Без воды и мыла: как быстро и качественно смыть водостойкую тушь

Какая женщина не мечтает о том, чтобы в течение дня не возникало необходимости поправлять косметику? Водостойкая тушь – идеальное решение для любой ситуации, когда есть даже минимальный риск конфуза. С ней можно ходить на пляж, не бояться попасть под дождь и не стесняться проявить чувства в самые эмоциональные моменты.

Тушь не растекается благодаря тому, что жидкость в химической основе продукта заменена силиконом и смолами. Такое косметическое средство полностью соответствует дерматологическим нормам, не попадает в глаза и не провоцирует раздражения.

Никакого мыла

Если косметика отлично держится на лице, это её очевидное преимущество. Но когда приходит время смывать макияж, преимущество оборачивается недостатком, ведь вода с такой задачей не справится, а мыло может сильно высушить кожу лица.

Профессиональные стилисты рекомендуют снимать водостойкую продукцию гелевыми и масляными средствами, которые ориентированы на защиту ресниц и нежной кожи век. Можно также использовать двухфазные жидкости, которые гарантируют удаление даже мельчайших частичек макияжа.

Выбирая средства, обращайте внимание на их этикетку. На ней должно быть указано, что продукция сертифицирована и прошла офтальмологические испытания. Такие жидкости не спровоцируют конъюнктивит и справятся даже с самой стойкой тушью.

Для снятия макияжа понадобится ватный диск, смоченный раствором для снятия макияжа. Нельзя сразу стирать косметику: сначала просто приложите диск к веку и дайте средству подействовать. После можно легко помассировать веки и межресничную зону для удаления косметики. Если после первого применения остались следы разводов, нужно повторить процедуру.

Народные рецепты

Если нужно смыть водостойкую тушь, а под рукой нет профессионального средства, можно использовать чуть подогретое оливковое или кокосовое масло. Также в качестве альтернативы можно взять вазелин – он не только удалит макияж, но и напитает и смягчит волоски.

Водостойкая тушь – настоящее спасение для женщин, которые хотят быть уверенными в себе на все 100%. Если правильно использовать этот продукт, ваши ресницы станут предметом личной гордости и зависти окружающих.