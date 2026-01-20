На Алтае будут судить аферистов, получавших маткапитал за воображаемых детей

Мошенники искали подставных матерей в разных регионах России, в том числе в Алтайском крае

20 января 2026, 14:15, ИА Амител

Ребенок со скрытым лицом / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat. amic.ru

В Бийске будут судить членов преступной группы, которые незаконно обналичивали материнский капитал, полученный подставными матерями за несуществующих детей, сообщает полиция Алтайского края.

В мошенничестве при получении выплат обвиняют 14 жителей нескольких регионов (Москва, Кемеровская и Новосибирская области, Алтайский и Красноярский края).

По версии следствия, в 2022–2023 годах сообщники находили женщин, согласных исполнить роль матерей несуществующих детей. На них оформляли документы, дающие право на маткапитал. Детей регистрировали в Москве и Московской области, а средствами распоряжались в регионе.

«Члены группы обращались в органы ЗАГС с заявлениями о том, что якобы являлись свидетелями фактов рождения детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, при которых присутствовали лично», – пишет пресс-служба полиции.

Затем они получали документы, в том числе свидетельства о рождении и сертификаты на маткапитал. Сообщники оформляли от "матерей" на свое имя нотариальные доверенности на распоряжение средствами маткапитала.

Своими действиями мошенники нанесли ущерб российскому бюджету на почти 5,5 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Бийский городской суд.

