Аферисты научились подделывать голоса детей и выманивать деньги у родителей "на подарок"

Мошенники используют для обмана россиян нейросети

14 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Телефонные мошенники начали использовать нейросети, чтобы подделывать голоса детей и выманивать деньги у их родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники создают с помощью искусственного интеллекта аудиозаписи, имитирующие речь ребенка, после чего звонят родителям. Один из известных случаев – когда мошенники сгенерировали голос ребенка и под его видом попросили родителей перевести несколько тысяч рублей "на подарок другу на день рождения".

Эксперты отмечают, что подобные схемы становятся все более распространенными. Технологии позволяют мошенникам воспроизводить интонации, тембр и даже эмоциональные особенности голоса, делая обман особенно правдоподобным. Специалисты советуют родителям сохранять бдительность, не переводить деньги по телефонным просьбам и обязательно проверять информацию, связавшись с ребенком напрямую.