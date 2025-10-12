НОВОСТИПроисшествия

Мошенники начали наживаться на пенсионерах под предлогом замены счетчиков

Пожилые люди верят аферистам и пускают их в свои дома

12 октября 2025, 06:30, ИА Амител

Замена счетчика / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Замена счетчика / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В интервью агентству ТАСС глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о мошеннических схемах, нацеленных на обман граждан, в первую очередь – пенсионеров, посредством навязывания липовых поверок счетчиков по завышенным расценкам.

Согласно его заявлению, подобные фирмы намеренно выбирают в качестве жертв пожилых людей. Сотрудники этих организаций имитируют проведение необходимых работ, создавая у пенсионеров ложное ощущение проверки работоспособности приборов учета. Впоследствии гражданам предъявляют счета на значительные суммы, достигающие 15 тысяч рублей за поверку двух счетчиков, при том что фактическая цена аналогичных услуг в лицензированных компаниях составляет не более 1,5 тысячи рублей. Нилов охарактеризовал эти действия как мошеннические, преследующие цель извлечения прибыли путем злоупотребления доверием пожилых людей.

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле сотрудники банка и полиция вывели бережливого мужчину из-под влияния мошенников

Под предлогом "защиты счетов" аферисты выведали у барнаульца информацию обо всех его деньгах
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:49:52 12-10-2025

Их бесплатно меняют.

Avatar Picture
Гость

12:44:17 12-10-2025

Гость (09:49:52 12-10-2025) Их бесплатно меняют.... Не понятно кто минусит. Если подошел срок замены - Горсеть меняет СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО. У нас весь дом поменяли.

Avatar Picture
Гость

11:33:51 12-10-2025

Звонили счетчик поменять, мягко послал их к чертям собачьим. Больше не звонят.

Avatar Picture
Гость

12:48:54 12-10-2025

Гость (11:33:51 12-10-2025) Звонили счетчик поменять, мягко послал их к чертям собачьим.... "Мягко" отсылают к чëртовой бабушке.

Avatar Picture
Гость

12:35:12 12-10-2025

На счетчике присутствует жёлто блохидная изолента.

Avatar Picture
Александр

21:34:15 12-10-2025

Выйдет пенс-жулику отвинтит в ухо-нормуль будет...

