Мошенники начали наживаться на пенсионерах под предлогом замены счетчиков
Пожилые люди верят аферистам и пускают их в свои дома
12 октября 2025, 06:30, ИА Амител
В интервью агентству ТАСС глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о мошеннических схемах, нацеленных на обман граждан, в первую очередь – пенсионеров, посредством навязывания липовых поверок счетчиков по завышенным расценкам.
Согласно его заявлению, подобные фирмы намеренно выбирают в качестве жертв пожилых людей. Сотрудники этих организаций имитируют проведение необходимых работ, создавая у пенсионеров ложное ощущение проверки работоспособности приборов учета. Впоследствии гражданам предъявляют счета на значительные суммы, достигающие 15 тысяч рублей за поверку двух счетчиков, при том что фактическая цена аналогичных услуг в лицензированных компаниях составляет не более 1,5 тысячи рублей. Нилов охарактеризовал эти действия как мошеннические, преследующие цель извлечения прибыли путем злоупотребления доверием пожилых людей.
09:49:52 12-10-2025
Их бесплатно меняют.
12:44:17 12-10-2025
Гость (09:49:52 12-10-2025) Их бесплатно меняют.... Не понятно кто минусит. Если подошел срок замены - Горсеть меняет СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО. У нас весь дом поменяли.
11:33:51 12-10-2025
Звонили счетчик поменять, мягко послал их к чертям собачьим. Больше не звонят.
12:48:54 12-10-2025
Гость (11:33:51 12-10-2025) Звонили счетчик поменять, мягко послал их к чертям собачьим.... "Мягко" отсылают к чëртовой бабушке.
12:35:12 12-10-2025
На счетчике присутствует жёлто блохидная изолента.
21:34:15 12-10-2025
Выйдет пенс-жулику отвинтит в ухо-нормуль будет...