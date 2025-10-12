Мошенники начали наживаться на пенсионерах под предлогом замены счетчиков

Пожилые люди верят аферистам и пускают их в свои дома

12 октября 2025, 06:30, ИА Амител

Замена счетчика / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В интервью агентству ТАСС глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о мошеннических схемах, нацеленных на обман граждан, в первую очередь – пенсионеров, посредством навязывания липовых поверок счетчиков по завышенным расценкам.

Согласно его заявлению, подобные фирмы намеренно выбирают в качестве жертв пожилых людей. Сотрудники этих организаций имитируют проведение необходимых работ, создавая у пенсионеров ложное ощущение проверки работоспособности приборов учета. Впоследствии гражданам предъявляют счета на значительные суммы, достигающие 15 тысяч рублей за поверку двух счетчиков, при том что фактическая цена аналогичных услуг в лицензированных компаниях составляет не более 1,5 тысячи рублей. Нилов охарактеризовал эти действия как мошеннические, преследующие цель извлечения прибыли путем злоупотребления доверием пожилых людей.