В Новосибирске суд вынес приговор похитителям, "вырвавшим" подростка из кафе

Преступники требовали с 16-летнего музыканта полмиллиона рублей

20 марта 2025, 21:00, ИА Амител

Фото: Мария Новикова / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске суд вынес приговор похитителям 16-летнего подростка-музыканта из кафе. Всего в преступлении были замешаны пятеро человек, но на данный момент приговор оглашен лишь в отношении двоих. Подробности дела "КП-Новосибирск" раскрыла прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяна Попова.

"По данному делу установлено, что пять мужчин похитили несовершеннолетнего из кафе, применяя насилие, посадили в автомобиль. Угрожая несовершеннолетнему оружием, потребовали с него 500 тысяч рублей", – рассказала она.

Юноша смог собрать лишь половину суммы – 250 тысяч. После того как деньги поступили на его карту, злоумышленники сняли их в банкомате и отпустили похищенного.

Суд приговорил двух похитителей к двум годам лишения свободы.