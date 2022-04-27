Что едят сибиряки в дороге: топовый перекус, мимо которого не проехать и не пройти

Сибиряки, на первый взгляд, народ суровый. А как иначе? С морозной зимой и непредсказуемым летом не забалуешь. Но превратить ледяное сердце автовладельцев в пламенный мотор не так уж сложно — их надо просто вкусно накормить. Блюда быстрого приготовления, кстати, в топе. Перекусить в дороге чем-то сытным или выпить горячий американо, а потом снова поехать по делам — для сибиряков обычное дело.

Мы решили выяснить, что же обычно едят сибирские автомобилисты, где всё чаще покупают хот-доги и бургеры, и есть ли разница в аппетитах тех, кто за рулём в Сибири, на Урале и Центральной России. Сеть АЗС «Газпромнефть» поделилась данными по предпочтениям своих клиентов. Именно их мы взяли за основу материала.

Чем кормят на заправках

Оказывается, большое количество еды россияне потребляют на автозаправках. АЗС за последние годы действительно заметно изменились. Теперь это не только точки, где можно быстро накормить авто порцией топлива. Здесь можно полноценно позавтракать или пообедать, отдохнуть, купить всё необходимое в дорогу.

Так, например, в последнее время количество наименований в меню кафе на АЗС сети «Газпромнефть» перевалило за сотню. Среди них лидеры — бургеры и хот-доги. Только в первом квартале 2022 года на автомобильных заправках сети в России было продано 1,5 миллиона порций. Причина такой популярности объясняется практичностью — хот-дог легко взять с собой и съесть даже в машине, не испачкавшись.

В кафе на АЗС можно купить готовые наборы для гамбургера, гриль- и френч-дога с соусами. Это хороший вариант для пикника или домашней вечеринки и оригинальная альтернатива надоевшим банкетным блюдам.

Если вы заехали на заправку утром, необязательно спросонья жевать сосиску или говяжью котлету (хотя они хороши в любое время). Можно взять полноценный завтрак: сырники, круассаны, блинчики и сэндвич, который соберут прямо при вас. Не забудьте чай. Или кофе, чтобы точно проснуться.

Как выглядит гастрономический рейтинг Сибири

Кафе на АЗС предлагают много всего вкусного, но, если верить цифрам, чаще всего сибиряки, как, впрочем, и вся Россия, выбирают хот-доги и бургеры. В Сибири их едят со скоростью 88 штук в час. Конечно это делают разные люди. Иначе такой человек точно попал бы в Книгу рекордов Гиннесса.

А ещё это доказывает, что люди в наши дни склонны перекусывать на бегу. Уральцы, кстати, едят в два раза больше: 213 штук в час, а одна только Москва поглощает 75 порций.

После мясного сибиряки переходят к сытной и сладкой выпечке, она на втором месте. Кто откажется от слойки кленовый пекан, сырной улитки, сочника, беляша с мясом или парижского круассана? С американо или латте заходят идеально!

На третьем месте — геометричные сэндвичи с мясом, рыбой, беконом, свежими помидорами, огурцами и листьями салата. Мягкие хлебные треугольники с вкусным соусом и изобильной начинкой незаменимы в дороге. Особенно сэндвичи спасают в пробке, когда голод подкрадывается неожиданно.

По этому гастрономическому рейтингу на четвёртом месте расположились готовые блюда и комбонаборы, в составе которых картофель фри с колбасками, сосисками, бифштексом, фрикадельками или наггетсами.

Сибиряки съели целых 416 кг картошки фри! Самыми ярыми фанатами гарнира оказались красноярцы.

В топ-5 предпочтений вошли и завтраки. В Сибири обожают начинать день с нежных сырников. Тут два в одном: это и сытное блюдо, и вкусный десерт. Но в России не все разделяют сибирские предпочтения: например, в Челябинске утром разбирают сэндвичи с лососем. Тоже неплохой выбор!

От брецель-дога до кленового пекана: пять блюд, от которых сибиряки без ума

А теперь более интересный и подробный рейтинг. Список блюд, за которыми люди едут на АЗС. Кстати, этот же хит-парад актуален для уральцев, всё-таки что-то нас с ними роднит.

Оказывается, сибиряки готовы душу продать за брецель-дог. Это сосиска, обёрнутая в тесто, изготовленное по немецкому рецепту известных кренделей, и посыпанная кунжутом.

На втором месте — сытный френч-дог с говяжьей сосиской. Вместо булки — французский багет, сдобренный тремя видами соусов и огуречным салатом.

Больше всего хот-догов продают с 12:00 до 16:00 в пятницу и субботу. В это время меньше шансов попасть в пробки, а значит, можно использовать это время, чтобы решать свои дела. И тут хот-доги в помощь: после сытной булки и сосиски есть не хочется ещё долго и можно лишний раз не останавливаться.

Третье место сибиряки отдали клубничному донату. Понятный выбор: в холодное время года все соскучились по любимой ягоде с грядки. Ох, вот бы уже сейчас съесть этот чудо-пончик вместе с капучино. И, как говорится, пусть весь мир подождёт.

Гамбургер занял только четвёртое место. Всё-таки в Сибири любят более интересные разновидности, чем классику фастфуда. А замкнула пятёрку нежная слойка кленовый пекан: видимо, сказывается любовь к путешествиям и гастрономическим сюрпризам.

Новинки для бургерманов и экспериментаторов

Когда все бургеры и хот-доги распробованы, а изменять своей привычке не хочется, водители налегают на новинки в драйв-меню. Благо список блюд то и дело обновляется. Из хитов-новинок, которые особо хвалят любители перекусывать за рулём, — фреш-бургер с говяжьим бифштексом. Шефы добавили в начинку листья салата, а пикантного вкуса удаётся достичь за счёт маринованных корнишонов и оригинальных соусов.

Как показывает практика, любители еды быстрого приготовления оценили остропряную мексиканскую экзотику. Дуэт бургеров «Эль Мехико» и «Эль Мехико фреш» уверенно залетел в хит-парад премьер. Здесь солирует горчица и перец халапеньо.

Выбирая блюда из меню кафе, можно спорить только о вкусах, неизменно одно — вся продукция в кафе на АЗС «Газпромнефть» соответствует российским и международным стандартам качества. Также в сети заправок работает внутренняя программа производственного контроля, включающая, в том числе, проверки продукции в независимой аккредитованной лаборатории.

Выбрали самую гостеприимную станцию Сибири

Некоторые АЗС полюбились сибирякам больше всего. Например, в Канске Красноярского края, где 3 января продали целых 257 бургеров и хот-догов, также в Бердске Новосибирской области и в Тюкалинске Омской области. Они точно должны войти в гастрокарту туриста.

Магазины при автозаправочных станциях превратились в современные маркеты, где приятно провести время. Водитель успевает залить топливо в бак, подкрепиться и купить любимые блюда близким, заполнить опустевший стеклоомыватель. Всё в одном месте, не нужно заправляться на одной станции, а потом десятки километров искать место для перекуса.

Тут и об экологии заботятся: электронный чек придёт на почту через пару секунд после покупки. Главное — указать правильный адрес.

Пробовать в кафе на АЗС новинки и бестселлеры всегда приятнее, когда при этом ты можешь ещё и сэкономить, участвуя в акциях. С 1 апреля по 30 июня 2022 года, заливая в бак от 30 литров топлива и приобретая кофе, можно принять участие в акции «Кофе заправляет» и получить скидку 2 рубля с каждого литра.

Заправляйте свой автомобиль, заправляйтесь сами и, если вдруг почувствуете голод, просто найдите ближайшую станцию в приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.