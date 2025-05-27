Автомобиль сгорел на улице Гулькина в Барнауле

Машину тушили семь человек личного состава

27 мая 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Барнауле на улице Гулькина 26 мая сгорел автомобиль, сообщили в МЧС.

На момент прибытия пожарных полыхал моторный отсек машины. В тушении участвовали семь специалистов и две автоцистерны.

"Наиболее вероятная причина происшествия – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства", – рассказали в ведомстве.

Всего за 26 мая в Алтайском крае потушили 19 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.

Ранее в Барнауле на Змеиногорском тракте горела "Газель".