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Автомобиль сгорел на улице Гулькина в Барнауле

Машину тушили семь человек личного состава

27 мая 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Барнауле на улице Гулькина 26 мая сгорел автомобиль, сообщили в МЧС.

На момент прибытия пожарных полыхал моторный отсек машины. В тушении участвовали семь специалистов и две автоцистерны.  

"Наиболее вероятная причина происшествия – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства", – рассказали в ведомстве.

Всего за 26 мая в Алтайском крае потушили 19 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания. 

Ранее в Барнауле на Змеиногорском тракте горела "Газель".

Пожары

Комментарии 4

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Дима

15:19:48 27-05-2025

обычный поджог, пусть владелец вспоминает кого обидел,кому плохие слова говорил, просто так машины не горят, может занял чье-то место по беспределу и послал того кто ранее там парковался.

а может музыка громко орала, знаю я таких любителей встанут под окнами, врубят музло и давай гонять басы, на замечания грубо реагируют и посылают.

А потом когда машины таких меломанов горят бегут в полицию плакаться.

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Гость

16:02:47 27-05-2025

кто нибудь знает где улица гулькина?

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Гость

16:09:01 27-05-2025

Гость (16:02:47 27-05-2025) кто нибудь знает где улица гулькина?... Район ВРЗ

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Гость

16:11:47 27-05-2025

Гость (16:02:47 27-05-2025) кто нибудь знает где улица гулькина?... Только жители улицы Гулькина и близлежащих...

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