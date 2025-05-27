Автомобиль сгорел на улице Гулькина в Барнауле
Машину тушили семь человек личного состава
27 мая 2025, 09:31, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В Барнауле на улице Гулькина 26 мая сгорел автомобиль, сообщили в МЧС.
На момент прибытия пожарных полыхал моторный отсек машины. В тушении участвовали семь специалистов и две автоцистерны.
"Наиболее вероятная причина происшествия – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства", – рассказали в ведомстве.
Всего за 26 мая в Алтайском крае потушили 19 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.
Ранее в Барнауле на Змеиногорском тракте горела "Газель".
15:19:48 27-05-2025
обычный поджог, пусть владелец вспоминает кого обидел,кому плохие слова говорил, просто так машины не горят, может занял чье-то место по беспределу и послал того кто ранее там парковался.
а может музыка громко орала, знаю я таких любителей встанут под окнами, врубят музло и давай гонять басы, на замечания грубо реагируют и посылают.
А потом когда машины таких меломанов горят бегут в полицию плакаться.
16:02:47 27-05-2025
кто нибудь знает где улица гулькина?
16:09:01 27-05-2025
Гость (16:02:47 27-05-2025) кто нибудь знает где улица гулькина?... Район ВРЗ
16:11:47 27-05-2025
Гость (16:02:47 27-05-2025) кто нибудь знает где улица гулькина?... Только жители улицы Гулькина и близлежащих...