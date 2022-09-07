Глава Барнаула обсудил создание комфорта возле будущей самой большой поликлиники на Алтае

Глава Барнаула Вячеслав Франк совместно с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым провёл совещание по созданию комфортной среды возле нового здания поликлиники № 14, сообщает мэрия.

Напомним, поликлинику, которая станет крупнейшей в Алтайском крае, планируют достроить в 2023 году. К медучреждению с мощной диагностической базой прикрепят около 130 тысяч жителей.

«Пространство вокруг поликлиники и подходы к ней должны быть комфортными и безопасными. Планируем благоустроить территорию вдоль проезжей части улицы Лазурной, возможно, этот участок станет продолжением аллеи с деревьями и кустарниками. Поскольку среди пациентов немало людей пожилого возраста, для их удобства, да и всех остальных, необходимо предусмотреть вблизи медучреждения побольше лавочек, нелишними будут и навесы от солнца», — подчеркнул Франк.

Совещание возле поликлиники / Фото: «Вечерний Барнаул» / Михаил Полубедов

Франк указал, что в первую очередь необходимо решить вопрос транспортной доступности. Сейчас в районе строящейся поликлиники функционируют три трамвайных маршрута и пять автобусных, однако дополнительно рассмотрят возможность продления автобусного маршрута № 10 — для жителей с улиц Ускова и Солнечной Поляны.

Также глава города обратил внимание на необходимость обустройства ещё одной дороги в качестве въездного узла со стороны улицы Власихинской и возможность появления дополнительной остановки общественного транспорта ближе к поликлинике.

Кстати, на участке перед медучреждением планируют обустроить большую парковку на 190 мест.

В прошлом году глава Минздрава РФ Михаил Мурашко лично оценил ход строительства поликлиники № 14.