Огромные вечерние пробки сковали движение в Барнауле вечером 24 июня

Огромные заторы собрались на дорогах Барнаула вечером 24 июня. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», обстановка на улицах краевой столицы оценивается в 7 баллов из 10.

Уже традиционно движение затруднено в центре города — «стоят» проспект Строителей, Ленина, Калинина, улица Пионеров и Цеховая. Двухкилометровые заторы также образовались на улице Аванесова и на шоссе Ленточный бор. Также проехать сложно и по Лесному тракту.

Отметим, что в некоторых частях города движение осложнено из-за аварий. Так, на проспекте Калинина возле дома № 20 столкнулись Honda и Haval, которые затруднили проезд по одной из полос. Пострадавших в происшествии нет.

Еще одно ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Власихинская — там столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным, виноват оказался владелец желтой иномарки.