Огромные вечерние пробки сковали движение в Барнауле вечером 24 июня
Дорожную ситуацию осложняют ДТП, одно из которых произошло на перегруженном проспекте Калинина
Огромные заторы собрались на дорогах Барнаула вечером 24 июня. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», обстановка на улицах краевой столицы оценивается в 7 баллов из 10.
Уже традиционно движение затруднено в центре города — «стоят» проспект Строителей, Ленина, Калинина, улица Пионеров и Цеховая. Двухкилометровые заторы также образовались на улице Аванесова и на шоссе Ленточный бор. Также проехать сложно и по Лесному тракту.
Отметим, что в некоторых частях города движение осложнено из-за аварий. Так, на проспекте Калинина возле дома № 20 столкнулись Honda и Haval, которые затруднили проезд по одной из полос. Пострадавших в происшествии нет.
Еще одно ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Власихинская — там столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным, виноват оказался владелец желтой иномарки.