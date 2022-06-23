В Барнауле 23 июня отключат горячую воду в 65 жилых домах

В Барнауле часть жителей Ленинского района временно останутся без горячей войны, сообщили в СГК.

Ресурс отключат с 09:00 23 июня до 00:00 24 июня. Под ограничение попадут 65 жилых домов, три детсада, три школы и три административных здания.

«В это время сотрудники демонтируют заглушки трубопровода в районе дома № 187 по улице Георгия Исакова», — уточнили в компании.

Адреса попадающих под отключение домов — в документе ниже.