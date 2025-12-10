Новый год – это всегда самый долгожданный и волшебный праздник. Говорят, что если загадать желание в это время, то оно обязательно исполнится. Дети пишут письма Деду Морозу, а взрослые, даже самые скептически настроенные, ищут собственные способы для воплощения заветной мечты.

О том, как правильно загадать желание на 2026 год и что нужно сделать, чтобы оно точно исполнилось, – в материале amic.ru.

Кроме того, загадывая желание, стоит избегать частицы "не". А еще оно должно зависеть только от вас: перекладывать ответственность в его исполнении на других людей не нужно.

Залог исполнения мечты – ее правильная и осмысленная формулировка. Напомним, что хозяйка года – Красная Огненная Лошадь – это символ решительности, последовательности в своих действиях и амбициозности. Поэтому чтобы правильно загадать желание на 2026-й, нужно сформулировать его четко и конкретно, лучше всего – в настоящем времени. Вместо "Я буду..." или "Я хочу..." начинать лучше так: "У меня есть...", "Я получаю...", "Я путешествую..." и т.д.

Традиционно желания загадывают под бой курантов. Но сформулировать его или прописать можно заранее: так ваше намерение будет более точным и воплотится в жизнь быстрее. Если вы хотите провести какой-либо ритуал, например, сжечь записку со своим желанием, нужно заблаговременно все подготовить. Это позволит избежать ошибок в праздничной суете и не торопиться излишне.

Ограничений нет. Новогоднее желание может касаться любой сферы: любви, здоровья, карьеры и финансов, образования, путешествий. Главное, чтобы оно принесло счастье вам, но не навредило другим.

А какие есть способы, чтобы загадать желание?

Вообще способов много, и единственно верного среди них нет. Кто-то прислушивается к советам эзотериков, астрологов или психологов, а кто-то следует традициям. Вот самые популярные ритуалы, которые помогут приблизить желаемое в новом году:

записка в шампанском

Этот способ подходит для короткого и самого заветного желания. Во время боя курантов напишите его от руки на небольшом кусочке бумаги, а затем сожгите и бросьте пепел в бокал с шампанским. Его нужно успеть выпить до того, как часы пробьют 12.

12 виноградин

А этот ритуал пришел к нам из Испании – он сохранился там с конца XIX века. Мысленно проговаривая свое желание, под бой часов нужно съесть 12 виноградин – за каждый удар по одной. Ягоды символизируют месяцы года, а также ассоциируются с изобилием, благополучием и удачей.

письмо в будущее

Напишите письмо самому себе в будущем за несколько дней до праздника или в новогоднюю ночь. Расскажите, каких целей вы хотите добиться и каких результатов ожидаете. Спрячьте письмо, а спустя год откройте его и перечитайте, чтобы оценить прогресс. Такой ритуал поможет вам конкретизировать желания и поставить четкие цели.

карта желаний

Составление карты желаний – это современный ритуал, основанный на психологических практиках. Для него нужно сделать коллаж с изображениями, которые отражают ваши цели на предстоящий год. Картинки можно распечатать на принтере или вырезать из журналов и газет, а затем наклеить на лист бумаги или доску. Карта поможет вам структурировать желания и поддерживать мотивацию в течение года.

спрятать 12 желаний под подушку

А этот способ отлично подойдет тем, кто не празднует Новый год шумно и рано отходит ко сну. На 12 небольших листочках напишите по одному желанию, уберите их под подушку перед новогодней ночью и ложитесь спать. Проснувшись 1 января, достаньте, не глядя, первый попавшийся листочек. Желание, написанное на нем, сбудется в наступившем году.