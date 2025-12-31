Такой день. Наступающий Новый год и много-много поздравлений

Главное за 31 декабря

31 декабря 2025, 23:35, ИА Амител

Елка на площади Свободы в Барнауле / Фото: amic.ru

С наступающим Новым годом всех поздравили глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, спикер АКЗС Александр Романенко и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Представители власти обратились к жителям региона и его столицы с наилучшими пожеланиями, а также подвели итоги уходящего 2025 года.

Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае ночью 1 января. Эти часы пройдут преимущественно без осадков. Лишь на западе может выпасть небольшой снег.

Барнаульцам напомнили, как безопасно запускать салюты и где можно это сделать. Чтобы пиротехника не нанесла вреда организаторам фейерверка и его зрителям, важно соблюдать несколько правил. Подробнее о них читайте здесь.