Нарколог рассказал, каким рассолом нужно снимать похмелье 1 января

Утром после бурной новогодней ночи лучше отказаться от напитка с уксусом

31 декабря 2025, 23:01, ИА Амител

Огурцы в банке / Фото: pxhere.com/ru/photo/573617

Алкогольный синдром после новогодней ночи лучше снимать рассолом, в составе которого есть только вода и соль. Если в напитке есть уксусная кислота, это усугубит состояние организма, пишет ТАСС со ссылкой на главного нарколога Москвы Антона Масякина.

Врач назвал несколько правил, которые помогут быстро восстановиться утром 1 января:

«Первое – это восстановить водный баланс. Питье должно содержать необходимый набор элементов и минералов, которые позволят ему восстановить водно-электролитный баланс. Самое оптимальное, это как раз тот самый пресловутый рассол. Но именно рассол, который содержит жидкость и соли», – отметил он.

Рассол с уксусом врач категорически не рекомендует пить. Масякин пояснил, что уксус – это один из этапов распада алкоголя в организме, поэтому он будет вреден.

Кроме того, утром 1 января нарколог рекомендует плотно позавтракать. Подойдут куриная грудка, каши или овощи на пару.