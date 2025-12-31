Нарколог рассказал, каким рассолом нужно снимать похмелье 1 января
Утром после бурной новогодней ночи лучше отказаться от напитка с уксусом
31 декабря 2025, 23:01, ИА Амител
Алкогольный синдром после новогодней ночи лучше снимать рассолом, в составе которого есть только вода и соль. Если в напитке есть уксусная кислота, это усугубит состояние организма, пишет ТАСС со ссылкой на главного нарколога Москвы Антона Масякина.
Врач назвал несколько правил, которые помогут быстро восстановиться утром 1 января:
«Первое – это восстановить водный баланс. Питье должно содержать необходимый набор элементов и минералов, которые позволят ему восстановить водно-электролитный баланс. Самое оптимальное, это как раз тот самый пресловутый рассол. Но именно рассол, который содержит жидкость и соли», – отметил он.
Рассол с уксусом врач категорически не рекомендует пить. Масякин пояснил, что уксус – это один из этапов распада алкоголя в организме, поэтому он будет вреден.
Кроме того, утром 1 января нарколог рекомендует плотно позавтракать. Подойдут куриная грудка, каши или овощи на пару.
23:26:19 31-12-2025
Капустный рассол самая тема - совет врача.
00:23:32 01-01-2026
Сто грамм и горячий супчик! Поверьте профессионалу!
03:59:57 01-01-2026
Нарколог, априори , не может этого знать. А ну если , из книжки, которую написал такой же его коллега, то может, ну суть этого знания он может засунуть в известное место. Точка. Натуральное исследование в 1000 раз вернее👆
08:52:49 01-01-2026
Заметили? Нарколог не даёт выбора не пить совсем. Выбор в наличии уксусуса в маринованных огурчиках с похмелья.
09:33:10 01-01-2026
Сколько у нас оказывается профессионалов в этом деле.Вот что значит практика
11:41:34 01-01-2026
Как вариант - вообще не пить алкоголь! Хочу набрать на этом 100 дизлайков))