Нарколог рассказал, каким рассолом нужно снимать похмелье 1 января

Утром после бурной новогодней ночи лучше отказаться от напитка с уксусом

31 декабря 2025, 23:01, ИА Амител

Огурцы в банке / Фото: pxhere.com/ru/photo/573617
Огурцы в банке / Фото: pxhere.com/ru/photo/573617

Алкогольный синдром после новогодней ночи лучше снимать рассолом, в составе которого есть только вода и соль. Если в напитке есть уксусная кислота, это усугубит состояние организма, пишет ТАСС со ссылкой на главного нарколога Москвы Антона Масякина.

Врач назвал несколько правил, которые помогут быстро восстановиться утром 1 января:

«Первое – это восстановить водный баланс. Питье должно содержать необходимый набор элементов и минералов, которые позволят ему восстановить водно-электролитный баланс. Самое оптимальное, это как раз тот самый пресловутый рассол. Но именно рассол, который содержит жидкость и соли», – отметил он.

Рассол с уксусом врач категорически не рекомендует пить. Масякин пояснил, что уксус – это один из этапов распада алкоголя в организме, поэтому он будет вреден.

Кроме того, утром 1 января нарколог рекомендует плотно позавтракать. Подойдут куриная грудка, каши или овощи на пару.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

23:26:19 31-12-2025

Капустный рассол самая тема - совет врача.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:23:32 01-01-2026

Сто грамм и горячий супчик! Поверьте профессионалу!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:59:57 01-01-2026

Нарколог, априори , не может этого знать. А ну если , из книжки, которую написал такой же его коллега, то может, ну суть этого знания он может засунуть в известное место. Точка. Натуральное исследование в 1000 раз вернее👆

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:49 01-01-2026

Заметили? Нарколог не даёт выбора не пить совсем. Выбор в наличии уксусуса в маринованных огурчиках с похмелья.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:10 01-01-2026

Сколько у нас оказывается профессионалов в этом деле.Вот что значит практика

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:34 01-01-2026

Как вариант - вообще не пить алкоголь! Хочу набрать на этом 100 дизлайков))

  -10 Нравится
Ответить
