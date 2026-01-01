До -10 и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 1 января

Синоптики не ожидают природных сюрпризов

01 января 2026, 06:05, ИА Амител

Зима в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Первый день 2026 года в Алтайском крае, как сообщает региональный Гидрометцентр, ожидается по-зимнему теплым. Температура днем составит 0…-5 градусов.

«Местами по краю небольшой, в северо-западных районах местами умеренный снег. Ветер западный, 3–8 м/с, местами порывы до 15 м/с», – говорится в прогнозе.

В Барнауле днем температура будет колебаться в пределах 0…-2 градусов. Пройдет небольшой снег. Ветер западный, 3–8 м/с, порывы до 13 м/с.

Добавим, что январь в России, как прогнозируют федеральные синоптики, по температурному режиму будет близок к средним многолетним значениям. Однако в некоторых регионах он ожидается холоднее, чем в 2025 году.

«При этом на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», – добавляли федеральные синоптики.