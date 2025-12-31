Суд обязал дропперов из дела Долиной выплатить ей почти 50 млн рублей

Деньги взыскали с девяти человек

31 декабря 2025, 21:29, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

Девятерых дропперов, которых использовали мошенники для обмана Ларисы Долиной, обязали выплатить артистке 49 млн рублей компенсации за неосновательное обогащение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

Все дропперы жили в Йошкар-Оле. Суд этого города взыскал с них деньги с процентами за неосновательное обогащение. В апреле Долина перевела каждому из них по несколько миллионов рублей. Артистка сделала это по указанию мошенников.

Дропперами называют тех, кто сознательно или случайно предоставляет свои банковские реквизиты для незаконных финансовых операций. При этом некоторые из девяти дропперов стали свидетелями по делу Долиной. В качестве обвиняемого был привлечен Андрей Основа. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

Напомним, в 2024–2025 годах квартира Ларисы Долиной стала предметом судебного спора, после того как она стала жертвой мошенников и продала жилье Лурье, а затем через суды вернула его себе. Верховный суд встал на сторону покупательницы, которая осталась без денег и без жилья, и обязал артистку выселиться.