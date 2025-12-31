НОВОСТИОбщество

Суд обязал дропперов из дела Долиной выплатить ей почти 50 млн рублей

Деньги взыскали с девяти человек

31 декабря 2025, 21:29, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

Девятерых дропперов, которых использовали мошенники для обмана Ларисы Долиной, обязали выплатить артистке 49 млн рублей компенсации за неосновательное обогащение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

Все дропперы жили в Йошкар-Оле. Суд этого города взыскал с них деньги с процентами за неосновательное обогащение. В апреле Долина перевела каждому из них по несколько миллионов рублей. Артистка сделала это по указанию мошенников. 

Дропперами называют тех, кто сознательно или случайно предоставляет свои банковские реквизиты для незаконных финансовых операций. При этом некоторые из девяти дропперов стали свидетелями по делу Долиной. В качестве обвиняемого был привлечен Андрей Основа. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

Напомним, в 2024–2025 годах квартира Ларисы Долиной стала предметом судебного спора, после того как она стала жертвой мошенников и продала жилье Лурье, а затем через суды вернула его себе. Верховный суд встал на сторону покупательницы, которая осталась без денег и без жилья, и обязал артистку выселиться.

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Комментарии

Avatar Picture
dok_СФ

01:26:50 01-01-2026

Дропперы - хорошо, что-то получили, с судьями что, пояснили, предупредили или даже наказали? Желательно информацию в студию, народ переживает..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:06:34 01-01-2026

Всех дропперов, по моему мнению, нужно к такому обязать, так как они сами, будучи совершеннолетними персонажами, должны были понимать последствия передачи карт третьими лицам

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:35 01-01-2026

Долина совершеннолетняя? Должна была понимать последствия передачи денег мошенникам? Которые вероятно пойдут на финансирование известно чего? Почему ей можно заблуждаться, а дропперам нет? Они не такие же люди?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:01:34 01-01-2026

- вам еще следует написать, что мошенники тоже люди, и хотят кушать

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:46 01-01-2026

По 1 тысяче рублей с зарплаты осужденного 300 лет отдавать. Почему дропперы крайними остались, вероятно, это сделано для того, чтобы в дальнейшем ходе расследования не выйти на Пудельманшу. Берите банки за жабры, пускай выкладывают всю цепочку транзакций.

  -5 Нравится
Ответить
