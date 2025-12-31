Суд обязал дропперов из дела Долиной выплатить ей почти 50 млн рублей
Деньги взыскали с девяти человек
31 декабря 2025, 21:29, ИА Амител
Девятерых дропперов, которых использовали мошенники для обмана Ларисы Долиной, обязали выплатить артистке 49 млн рублей компенсации за неосновательное обогащение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.
Все дропперы жили в Йошкар-Оле. Суд этого города взыскал с них деньги с процентами за неосновательное обогащение. В апреле Долина перевела каждому из них по несколько миллионов рублей. Артистка сделала это по указанию мошенников.
Дропперами называют тех, кто сознательно или случайно предоставляет свои банковские реквизиты для незаконных финансовых операций. При этом некоторые из девяти дропперов стали свидетелями по делу Долиной. В качестве обвиняемого был привлечен Андрей Основа. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.
Напомним, в 2024–2025 годах квартира Ларисы Долиной стала предметом судебного спора, после того как она стала жертвой мошенников и продала жилье Лурье, а затем через суды вернула его себе. Верховный суд встал на сторону покупательницы, которая осталась без денег и без жилья, и обязал артистку выселиться.
01:26:50 01-01-2026
Дропперы - хорошо, что-то получили, с судьями что, пояснили, предупредили или даже наказали? Желательно информацию в студию, народ переживает..
04:06:34 01-01-2026
Всех дропперов, по моему мнению, нужно к такому обязать, так как они сами, будучи совершеннолетними персонажами, должны были понимать последствия передачи карт третьими лицам
12:46:35 01-01-2026
Гость (04:06:34 01-01-2026) Всех дропперов, по моему мнению, нужно к такому обязать, так... Долина совершеннолетняя? Должна была понимать последствия передачи денег мошенникам? Которые вероятно пойдут на финансирование известно чего? Почему ей можно заблуждаться, а дропперам нет? Они не такие же люди?
20:01:34 01-01-2026
Гость (12:46:35 01-01-2026) Долина совершеннолетняя? Должна была понимать последствия пе... - вам еще следует написать, что мошенники тоже люди, и хотят кушать
12:57:46 01-01-2026
По 1 тысяче рублей с зарплаты осужденного 300 лет отдавать. Почему дропперы крайними остались, вероятно, это сделано для того, чтобы в дальнейшем ходе расследования не выйти на Пудельманшу. Берите банки за жабры, пускай выкладывают всю цепочку транзакций.