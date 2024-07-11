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Барнаульцам напомнили о том, что купаться в фонтанах запрещено

Подобные развлечения могут быть опасны для здоровья

11 июля 2024, 19:10, ИА Амител

Фонтан / Фото: pxhere.com/ru/photo/110297
Фонтан / Фото: pxhere.com/ru/photo/110297

Жителям и гостям Барнаула в период жары напомнили о том, что купаться в фонтанах нельзя. Сообщение опубликовала пресс-служба мэрии.

"Купание в фонтане может быть опасным. Связано это, в первую очередь, с тем, что вода в общественных местах быстро загрязняется, так как она не обеззараживается должным образом, а высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов. Все это может привести к проблемам со здоровьем после купания", – сказано в сообщении.

Также в фонтанах купаются птицы и животные, которые переносят различные болезни. Взрослым советуют следить за детьми и соблюдать меры предосторожности.

На каждом фонтане установлены специальные таблички, указывающие на то, что купаться запрещено.

Ранее сообщалось, что после купания в одном из фонтанов в Барнауле двое детей слегли в больницу с кишечной инфекцией.

Барнаул Погода

Комментарии 2

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Олег

19:47:37 11-07-2024

Купаться в фонтанах опасно для здоровья, потому и запрещено - об этом напомнили барнаульцам.

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Сталк

21:14:56 11-07-2024

Олег (19:47:37 11-07-2024) Купаться в фонтанах опасно для здоровья, потому и запрещено ... десантуре это скажи так лицо набьют)

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