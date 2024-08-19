Барнаульцы смогут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ 20 августа

Документы на процедуру брать не нужно

19 августа 2024, 14:15, ИА Амител

Доктор / Источник фото: unsplash.com

Жители Барнаула смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ 20 августа, сообщили в городской администрации.

Пройти процедуру можно на базе Алтайского краевого центра по борьбе со СПИДом по адресу: ул. 5-я Западная, 62, кабинет 117.

Время приема с 8:30 до 15:50. Перерыв на обед — с 12:30 до 13:00.

Документы для тестирования не понадобятся: все пройдет анонимно.