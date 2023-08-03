Более 30 пожарных тушат производственное здание на окраине Барнаула
Из помещения вынесли 10 баллонов
03 августа 2023, 12:44, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Барнауле 3 августа вспыхнул пожар в производственном здании в проезде Тальменском, сообщили в краевом МЧС.
На месте работают более 30 человек личного состава и около 10 единиц техники.
Из помещения вынесли 10 баллонов. Открытое горение уже потушили, пройденная пламенем площадь составила порядка 130 "квадратов". Ликвидация огня продолжается.
Пострадавших нет.
14:36:02 03-08-2023
что за производство?