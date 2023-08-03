Более 30 пожарных тушат производственное здание на окраине Барнаула

Из помещения вынесли 10 баллонов

03 августа 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле 3 августа вспыхнул пожар в производственном здании в проезде Тальменском, сообщили в краевом МЧС.

На месте работают более 30 человек личного состава и около 10 единиц техники.

Из помещения вынесли 10 баллонов. Открытое горение уже потушили, пройденная пламенем площадь составила порядка 130 "квадратов". Ликвидация огня продолжается.

Пострадавших нет.