Человек пострадал при пожаре в гараже в Барнауле

По словам очевидца, его увезли на скорой

02 января 2024, 10:03, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Гараж загорелся во дворе дома на улице Северо-Западной, 165, в Барнауле. Как пишет сообщество "Инцидент Барнаул", пострадал по меньшей мере один человек.

По словам очевидца, пострадавшего увезли на скорой. Подробности его состояния не уточняются.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. Детали выясняются.

Всего за 1 января в Алтайском крае ликвидировали 12 пожаров, из которых восемь произошли в жилом секторе. Как уточняли в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, четыре из них случились в Барнауле.

Напомним, что ранее при пожаре в многоквартирном десятиэтажном доме на улице Попова в Барнауле, который произошел в новогоднюю ночь, сотрудникам МЧС удалось спасти женщину. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек, в том числе два ребенка.