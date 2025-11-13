Опьянение и двойная сплошная. Когда автомобилиста могут лишить водительского удостоверения

Водителей лишают прав за самые серьезные нарушения правил дорожного движения

Водительское удостоверение является важнейшим документом, подтверждающим право гражданина управлять транспортным средством. Лишение права управления транспортным средством – одно из наиболее суровых наказаний, которое применяется к нарушителям правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД РФ). За что автомобилистов могут лишить водительского удостоверения – в материале amic.ru.

Непростительные ошибки

Существует целый перечень серьезных нарушений ПДД РФ, за совершение которых автомобилистам грозит лишение прав. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ), к таким нарушениям относятся:

– управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Такое деяние карается лишением водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Также водитель обязан заплатить штраф в размере 45 000 рублей (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ);

– отказ от прохождения медицинского освидетельствования на предмет наличия алкоголя или наркотиков в организме грозит водителю лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ);

– за превышение установленной скорости движения более 60 км/ч, но не более 80 км/ч можно лишиться водительского удостоверения на четыре-шесть месяцев. А если превышение более 80 км/ч – на полгода (ч. 3, 4 ст. 12.9 КоАП РФ);

– выезд на полосу встречного движения или трамвайные пути встречного направления. Такие маневры создают угрозу столкновения и представляют опасность для окружающих, а потому водитель может лишиться права управления автомобилем на период от четырех до шести месяцев (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ);

– за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (или запрещающий жест регулировщика) у водителя могут изъять водительское удостоверение на срок от четырех до шести месяцев (ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ);

– пересечение железнодорожных путей вне специально оборудованного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме или при запрещенном сигнале светофора расцениваются как потенциально опасные и грозят лишением прав на срок от трех до шести месяцев (ч. 1 ст. 12.10 КоАП). За повторное нарушение водительское удостоверение изымают на год (ч. 3 ст. 12.10 КоАП РФ);

– если автомобилист оставил место ДТП, то нарушил закон. За это у него могут изъять водительское удостоверение на срок от года до полутора лет. Либо его ждет административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ);

– использование незарегистрированного транспортного средства или эксплуатация автомобиля без разрешения государственных органов грозит водителю штрафом в размере от 500 до 800 рублей. Но вот повторное нарушение уже приведет к запрету на вождение на срок от одного до трех месяцев (ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ).

Госавтоинспекция напоминает, что лица, не имеющие водительского удостоверения, могут быть подвергнуты наказанию в виде административного штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Лишенные права управления транспортным средством могут быть подвергнуты административному аресту на срок от 10 до 15 суток либо оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Порядок изъятия водительского удостоверения

Процедура изъятия водительского удостоверения регламентирована КоАП РФ и включает несколько этапов. Так, сначала происходит оформление административного протокола о правонарушении, содержащего подробное описание проступка и доказательства его совершения. Затем дело рассматривает суд, и водитель получает уведомление о принятом решении и сроках сдачи водительского удостоверения.

После автомобилист обязан сдать свое водительское удостоверение в отделение Госавтоинспекции в течение определенного срока.

Каковы последствия?

Последствия изъятия водительского удостоверения могут оказаться весьма ощутимыми для правонарушителя:

временное ограничение свободы передвижения и потеря удобства пользования личным транспортом;

необходимость повторного прохождения экзамена на получение водительских прав, что подразумевает дополнительные расходы и временные затраты;

возможные проблемы трудоустройства, особенно если профессия связана с управлением транспортными средствами.

По окончании установленного срока гражданин может вернуть права: для этого потребуется пройти медицинский осмотр и экзамен на знание правил дорожного движения. Кстати, еще одно обязательное условие для возврата удостоверения – отсутствие неуплаченных штрафов за правонарушения.

В Госавтоинспекции отмечают: соблюдение ПДД РФ должно стать приоритетом для каждого участника дорожного движения. Ведь следуя установленным нормам, водители смогут избежать негативных последствий, в том числе – лишения водительских прав.

