Четырехквартирный частный дом горит в алтайском селе

Пожарные локализовали возгорание

17 октября 2024, 20:50, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МСЧ России по Алтайскому краю

Серьезный пожар произошел в селе Поспелиха Алтайского края. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Загорелся четырехквартирный частный дом. Пламя распространилось на площади более 200 квадратных метров. Спасатели смогли его локализовать.

На месте работают десять человек личного состава, задействовано пять пожарных автоцистерн.

Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.