Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь достигло 153

74 пациента продолжают лечение амбулаторно

24 июня 2024, 17:54, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После атаки ВСУ на Севастополь 4 человека погибли, 153 обратились за медицинской помощью. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства, пишет ТАСС.

По данным департамента здравоохранения, 74 пациента продолжают лечение амбулаторно. Всего во время инцидента работали свыше 30 бригад скорой помощи, а многие самостоятельно обратились в больницу.

"Был введен режим ЧС, соответственно, выплаты пострадавшим также будут организованы", – добавил Развожаев.

Губернатор также отметил, что один из погибших был из другого региона России. Семье окажут помощь в транспортировке тела.