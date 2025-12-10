Правда ли, что в России заблокируют Telegram и WhatsApp*, и чем их можно заменить?
Ранее работу мессенджеров частично ограничили
10 декабря 2025, 13:38, ИА Амител
В конце 2025 года россияне столкнулись со сбоями в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. На фоне перебоев пользователи начали активно обсуждать возможную блокировку приложений. Например, о возможном запрете WhatsApp* уже высказались в Госдуме и Роскомнадзоре. Депутаты нижней палаты парламента назвали ее "делом времени", а РКН подчеркнул, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства.
О том, будут ли в России блокировать Telegram и WhatsApp* и какие альтернативы есть у этих приложений, – в материале amic.ru.
Правда ли, что в России хотят запретить Telegram и WhatsApp*?
«Невозможно отправить сообщение», – чаще всего пишут пользователи на сайте.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что WhatsApp* даже не сделал попыток, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами.
«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», – написал он в своем канале в Max.
Правда ли, что в России частично ограничили работу Telegram и WhatsApp*?
«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – пояснили в РКН.
А 28 ноября 2025 года в надзорной службе заявили, что в России постепенно ограничивают работу WhatsApp*, потому что он не соблюдает федеральные законы. Роскомнадзор посоветовал пользователям перейти на другие сервисы. В качестве альтернативы россиянам порекомендовали отечественную платформу Max.
А где можно общаться кроме Telegram и WhatsApp*?
Напомним, что официально о блокировке мессенджеров никто не заявлял. Но на фоне перебоев пользователи ищут альтернативы, с помощью которых можно переписываться и обмениваться файлами. Делать это можно посредством таких популярных приложений, как:
- Max;
- "ВКонтакте";
- "Одноклассники";
- "Яндекс.Мессенджер".
Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список" приложений, который составило Минцифры РФ. Это значит, что они могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, которые периодически вводят в российских регионах из-за угрозы атак беспилотников.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
**Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
13:45:56 10-12-2025
Работающим создали проблемы, ограничивая мобильную связь. Пенсионерам - блокируя WhatsApp, до детей и то докопались. Такое ощущение, что наша власть последовательно старается вызвать недовольство абсолютно у всех слоев населения. И ведь им это удается! Даже лоялисты уже стонут)
14:13:27 10-12-2025
Гость (13:45:56 10-12-2025) Работающим создали проблемы, ограничивая мобильную связь. Пе... Так и есть. Либералов в высшей власти, любовно дышащих в сторону запада, еще очень много, спят и видят свои прогулки по елисейским полям . Поэтому и действуют по указке запада,не удалось нас сломить в лоб, так будут пытаться расшатать Россию изнутри. Искренне надеюсь, что народ этого не допустит.
14:53:02 10-12-2025
Гость (14:13:27 10-12-2025) Так и есть. Либералов в высшей власти, любовно дышащих в сто... А, то есть запретов еще недостаточно) Ясно-понятно, ждем нормы вдыхаемого воздуха.
16:15:48 10-12-2025
Гость (14:13:27 10-12-2025) Так и есть. Либералов в высшей власти, любовно дышащих в сто...
То есть Путин действует по указке Запада? Ясно, понятно...
16:27:58 10-12-2025
Гость (14:13:27 10-12-2025) Так и есть. Либералов в высшей власти, любовно дышащих в сто... "Дядя Петя, ты дурак?"(с)
23:32:33 10-12-2025
Гость (14:13:27 10-12-2025) Так и есть. Либералов в высшей власти, любовно дышащих в сто... Народ безмолвствует.
15:40:30 10-12-2025
Гость (13:45:56 10-12-2025) Работающим создали проблемы, ограничивая мобильную связь. Пе... Когда разваливался СССР, то тогда подобно этому шел сплошной саботаж. Спираль истории с грохотом проворачивается.
18:50:07 10-12-2025
Гость (15:40:30 10-12-2025) Когда разваливался СССР, то тогда подобно этому шел сплошной...
Вероятнее всего все к этому и идет.
13:46:33 10-12-2025
А от вражеских гражданств депутаты не хотят массово отказаться? Враки прям как в СССР!
13:55:17 10-12-2025
Гость (13:46:33 10-12-2025) А от вражеских гражданств депутаты не хотят массово отказат... В СССР может и врали, зато пенсионный возраст не поднимали и квартиры бесплатно раздавали без ипотечной кабалы на 30 лет под 20% годовых.
14:24:34 10-12-2025
Гость (13:55:17 10-12-2025) В СССР может и врали, зато пенсионный возраст не поднимали и... Ну если вам лично квартиры "раздали", это не значит, что всем так раздали направо и на лево. Не надо за всех говорить
15:23:42 10-12-2025
Гость (14:24:34 10-12-2025) Ну если вам лично квартиры "раздали", это не значит, ч... Только откровенный лодырь и пьяница не получал квартиры в СССР. Про стройки социализма вообще молчу, очень быстро давали квартиры, особенно семейным.
p.s. Про село разговор немножко другой, но немножко, принципиально так же с заботой от трудовом человеке.
15:29:13 10-12-2025
Гость (15:23:42 10-12-2025) Только откровенный лодырь и пьяница не получал квартиры в СС...
Прям на улицах останавливали и раздавали ключи от квартир!
16:23:31 10-12-2025
Гость (15:29:13 10-12-2025) Прям на улицах останавливали и раздавали ключи от кварти... "Глупость - это ум такой" генерал Лебедь
13:52:30 10-12-2025
Самая первая причина в списке - массовые жалобы россиян...
Эта же причина была перед повышением пенсионного возраста. "Россияне жаловались", что слишком рано выгоняют на пенсию. Только москвичи не жаловались. Им и оставили 55 и 60 лет.
13:58:51 10-12-2025
Депутаты пользуются айфонами, оттуда секретная информация передается в США. Депутатам отечественные смартфоны с Махом от Чубайса.
14:34:36 10-12-2025
Гость (13:58:51 10-12-2025) Депутаты пользуются айфонами, оттуда секретная информация пе... Они и признанными экстремистскими соцсетями пользуются. Там про них ни чего и не говориться. Все эти ограничения для граждан несознательных
14:24:20 10-12-2025
Допустим у кого то родственники живут в Германии - через какой мессенджер можно позвонить ? или на Телеграф идти как по старинке?
14:33:54 10-12-2025
Гость (14:24:20 10-12-2025) Допустим у кого то родственники живут в Германии - через как... Такими темпами скоро почтовых голубей заводить нужно будет
14:34:36 10-12-2025
Гость (14:24:20 10-12-2025) Допустим у кого то родственники живут в Германии - через как... а сотовую связь тоже заблокировали ?
Да я знаю что звонок выйдет золотым !
14:40:53 10-12-2025
Шинник (14:34:36 10-12-2025) а сотовую связь тоже заблокировали ?Да я знаю что зв... Вот именно, почему я должен платить монополистам за 1 минуту 80 рублей?
14:55:47 10-12-2025
Шинник (14:34:36 10-12-2025) а сотовую связь тоже заблокировали ?Да я знаю что зв... А вы не знали?) "Среди уже принятых мер он назвал блокировку звонков из недружественных стран,". Так что да, звонить тоже низя) Ну а почтовых голубей, видимо, будут отстреливать на границе.
23:36:54 10-12-2025
Гость (14:55:47 10-12-2025) А вы не знали?) "Среди уже принятых мер он назвал блокировку... Дроны не могут сбить на границе, а сбивают над объектами и опасны не сами дроны, а как их обломки. Голубь, птичка маленькая, на радаре не видна.
14:32:18 10-12-2025
А если избрать других депутатов и поменять законы на менее драматические - блокировки снимут?
14:35:05 10-12-2025
Странный подход.
Талибы взорвали статуи будд и резали головы неверным - с ними наши верхушки мило общаются.
Вацап ничего не взорвал и не отрезал - его наши верхушки запретили.
14:52:40 10-12-2025
Гость (14:35:05 10-12-2025) Странный подход.Талибы взорвали статуи будд и резали гол... Ну так это когда было то, кто старое помянет, как говорится
14:45:19 10-12-2025
А чем вам Мах не угодил ? Да и телега пока работает )))
15:25:35 10-12-2025
ППШариков (14:45:19 10-12-2025) А чем вам Мах не угодил ? Да и телега пока работает )))... Не хочется "дать маху" в этом вопросе
14:51:57 10-12-2025
Ни чего не разжигаю и не предлагаю.
Но вот чисто теоретически представьте, что сейчас появляется кандидат который обещает отменить блокировки, утильсбора и прочие блага. Как думаете нашёл бы он поддержку у населения?
15:08:42 10-12-2025
Гость (14:51:57 10-12-2025) Ни чего не разжигаю и не предлагаю.Но вот чисто теоретич...
Представили... Но эллочку людоедку и 146% как отменить?
15:36:07 10-12-2025
Гость (15:08:42 10-12-2025) Представили... Но эллочку людоедку и 146% как отменить?... Это точно. Народ-то не заменишь.
15:12:00 10-12-2025
Заголовок - как вопрос 5 летнего ребенка: "Мама, а правда, что зимой снег идет?"
15:15:58 10-12-2025
Всё так плохо у него ?
15:20:40 10-12-2025
все высказались? товарищ майор записал)))) а вообще, мне интересно, народ действительно не понимает обстановку и что происходит в мире? ну нельзя же быть такими ограниченными
15:36:15 10-12-2025
Гость (15:20:40 10-12-2025) все высказались? товарищ майор записал)))) а вообще, мне инт... Ты один всё понимаешь, ты избранный, мы давно искали тебя Нео
15:32:14 10-12-2025
Гость (15:25:35 10-12-2025) Не хочется "дать маху" в этом вопросе... Ну Мах тоже хороший человек )) А что Мвх, что Ватсап, все едино "под колпаком" у дяди.
15:39:33 10-12-2025
ППШариков (15:32:14 10-12-2025) Ну Мах тоже хороший человек )) А что Мвх, что Ватсап, все ед... Вопрос в том, что кто-то за вас решает под каким колпаком быть. Посмотрите кому принадлежит этот национальный мессенджер. Сомнительное ООО с убытками, в случае чего предъявить им нечего. Помните у Яндекса утечка была, до сих пор можно посмотреть, кто что заказывал и куда ездил. Помните какие последствия были для Яндекса? 30 т.р. оценили всю нашу конфиденциальность
15:54:50 10-12-2025
Гость (15:39:33 10-12-2025) Вопрос в том, что кто-то за вас решает под каким колпаком бы... Ну да, ну да ))) Вам видимо забугорный колпак ближе к телу, это по идейным соображениям или есть что скрывать от наших органов ?
17:55:46 10-12-2025
ППШариков (15:54:50 10-12-2025) Ну да, ну да ))) Вам видимо забугорный колпак ближе к телу, ... Да мне есть, что скрывать в том числе от органов. А вот в то, что моя жизнь интересна корпорации из США я не верю. Пусть читают в принципе, я считал , что это моё право
22:59:25 10-12-2025
ППШариков (15:54:50 10-12-2025) Ну да, ну да ))) Вам видимо забугорный колпак ближе к телу, ...
А "забугорный колпак" может меня пытать электрошокером, душить пакетом или насиловать бутылкой? Так что, мой выбор прослушки в качестве мистера Смита мне намного привлекательнее
15:34:19 10-12-2025
Запретить все и все россияне будут думать, что весь мир живет хуже нас.
15:39:24 10-12-2025
есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо все уперлись, как больные?!
15:49:40 10-12-2025
Гость (15:39:24 10-12-2025) есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо вс... Есть нормальные автомобили произведенные в Самаре. Но что-то люди нос воротят. Хотя автомобили эти ездят, зимой печка дует, но что-то людям всё не то
15:51:03 10-12-2025
Гость (15:39:24 10-12-2025) есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо вс... ICQ?
16:09:51 10-12-2025
Гость (15:39:24 10-12-2025) есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо вс...
Можно зад газеткой подтирать. А можно подмывать. Разница есть?
16:17:57 10-12-2025
Гость (14:32:18 10-12-2025) А если избрать других депутатов и поменять законы на менее д...
"Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать." (с) Марк Твен
16:18:47 10-12-2025
Гость (15:39:24 10-12-2025) есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо вс...
Ну так позвони через него в Германию, а я посмотрю на тебя, умник
17:57:22 10-12-2025
Гость (16:18:47 10-12-2025) Ну так позвони через него в Германию, а я посмотрю на те... А зачем вам звонить в Евросоюз и НАТО, вдруг они вас завербуют
23:02:02 10-12-2025
Гость (17:57:22 10-12-2025) А зачем вам звонить в Евросоюз и НАТО, вдруг они вас завербу...
В смысле "вдруг"? Я что, зря звоню каждый день? Хд
08:21:53 11-12-2025
Гость (15:39:24 10-12-2025) есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо вс... "Нормальный мессенджер"-то есть (если вы про MAX), только нужно чтобы все те, с кем ты общаешься, были в нем же. Поэтому, если если решение блокировать WhatApp и Телеграм, то пусть они блокируется полностью, а не по частям. Иначе кто-то так и будет до последнего сидеть в WhatApp, пытаться тебе слать фото, которые не доходят, пытаться настойчиво звонить тебе голосом! Мне кажется, что тем, кому нечего скрывать, без разницы в каком мессенджере общаться, лишь бы все твои собеседники были бы в том же мессенджере.
И пара слов про MAX. Особенно его клиент для Windows. Почему обновление Телеги ставится за 20 секунд, а этот хренов MAX обновляется по 15 минут? Нахрена для обновления нужно полностью снести старую версию? Нахрена его на Qt писать, наши программисты по-другому не имеют?
18:46:58 10-12-2025
Только москвичи не жаловались. Им и оставили 55 и 60 лет.
Это правда?
13:24:14 11-12-2025
Осталось вернуть крепостное право.
21:29:05 21-12-2025
Да у этих создателей хотя бы ума хватило этот мах сделать по-человечески! Сами не могли сделать хотя бы слизали в других мессенджерах, а то что они выпустили полная шляпа!!!