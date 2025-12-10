НОВОСТИОбщество

Правда ли, что в России заблокируют Telegram и WhatsApp*, и чем их можно заменить?

Ранее работу мессенджеров частично ограничили

10 декабря 2025, 13:38, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В конце 2025 года россияне столкнулись со сбоями в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. На фоне перебоев пользователи начали активно обсуждать возможную блокировку приложений. Например, о возможном запрете WhatsApp* уже высказались в Госдуме и Роскомнадзоре. Депутаты нижней палаты парламента назвали ее "делом времени", а РКН подчеркнул, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства.

О том, будут ли в России блокировать Telegram и WhatsApp* и какие альтернативы есть у этих приложений, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что в России хотят запретить Telegram и WhatsApp*?

Официальных заявлений по этому поводу не делали ни в одном ведомстве. Пользователи стали активно обсуждать возможные ограничения в работе мессенджеров, когда столкнулись с массовыми сбоями. Напомним, 25 ноября 2025 года россияне массово пожаловались на работу WhatsApp*. Они не могли быстро отправлять и получать сообщения, загружать аудио, видео и фотографии. С этими же проблемами 3 декабря столкнулись пользователи Telegram.
По данным сервиса Downdetector, 10 декабря по-прежнему фиксируются сбои в работе мессенджеров. Больше всего жалоб на работу Telegram приходит из Курганской области, Республики Татарстан, Саратовской области и Санкт-Петербурга. С перебоями в WhatsApp* часто сталкиваются в Удмуртской Республике, Ленинградской и Нижегородской областях, Республике Башкортостан и Москве.
«Невозможно отправить сообщение», – чаще всего пишут пользователи на сайте.
Напомним, что о блокировке WhatsApp* уже высказывались в Госдуме. Так, депутат Госдумы Артем Кирьянов назвал запрет на работу приложения "делом времени" и перечислил причины, которых для этого "уже достаточно". Среди них массовые жалобы россиян, утечка данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение мессенджером российских законов.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что WhatsApp* даже не сделал попыток, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», – написал он в своем канале в Max.

2

Правда ли, что в России частично ограничили работу Telegram и WhatsApp*?

Да. 13 августа 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в мессенджерах, а с 22 октября ввел частичные ограничения в их работе. Тогда в ведомстве объяснили, что это нужно для борьбы с мошенниками и вербовщиками, которые используют приложения для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность. 

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – пояснили в РКН. 

А 28 ноября 2025 года в надзорной службе заявили, что в России постепенно ограничивают работу WhatsApp*, потому что он не соблюдает федеральные законы. Роскомнадзор посоветовал пользователям перейти на другие сервисы. В качестве альтернативы россиянам порекомендовали отечественную платформу Max.

3

А где можно общаться кроме Telegram и WhatsApp*?

Напомним, что официально о блокировке мессенджеров никто не заявлял. Но на фоне перебоев пользователи ищут альтернативы, с помощью которых можно переписываться и обмениваться файлами. Делать это можно посредством таких популярных приложений, как:

  • Max;
  • "ВКонтакте";
  • "Одноклассники";
  • "Яндекс.Мессенджер".

Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список" приложений, который составило Минцифры РФ. Это значит, что они могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, которые периодически вводят в российских регионах из-за угрозы атак беспилотников.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России

**Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Почему в России не работает Telegram и правда ли, что его уже заблокировали?

На сбои массово жалуются жители Сибири и Дальнего Востока
Россия мессенджеры

Комментарии 53

Avatar Picture
Гость

13:45:56 10-12-2025

Работающим создали проблемы, ограничивая мобильную связь. Пенсионерам - блокируя WhatsApp, до детей и то докопались. Такое ощущение, что наша власть последовательно старается вызвать недовольство абсолютно у всех слоев населения. И ведь им это удается! Даже лоялисты уже стонут)

  51 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:27 10-12-2025

Гость (13:45:56 10-12-2025) Работающим создали проблемы, ограничивая мобильную связь. Пе... Так и есть. Либералов в высшей власти, любовно дышащих в сторону запада, еще очень много, спят и видят свои прогулки по елисейским полям . Поэтому и действуют по указке запада,не удалось нас сломить в лоб, так будут пытаться расшатать Россию изнутри. Искренне надеюсь, что народ этого не допустит.

  -37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:02 10-12-2025

Гость (14:13:27 10-12-2025) Так и есть. Либералов в высшей власти, любовно дышащих в сто... А, то есть запретов еще недостаточно) Ясно-понятно, ждем нормы вдыхаемого воздуха.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:48 10-12-2025

Гость (14:13:27 10-12-2025) Так и есть. Либералов в высшей власти, любовно дышащих в сто...
То есть Путин действует по указке Запада? Ясно, понятно...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:58 10-12-2025

Гость (14:13:27 10-12-2025) Так и есть. Либералов в высшей власти, любовно дышащих в сто... "Дядя Петя, ты дурак?"(с)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:32:33 10-12-2025

Гость (14:13:27 10-12-2025) Так и есть. Либералов в высшей власти, любовно дышащих в сто... Народ безмолвствует.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:30 10-12-2025

Гость (13:45:56 10-12-2025) Работающим создали проблемы, ограничивая мобильную связь. Пе... Когда разваливался СССР, то тогда подобно этому шел сплошной саботаж. Спираль истории с грохотом проворачивается.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:07 10-12-2025

Гость (15:40:30 10-12-2025) Когда разваливался СССР, то тогда подобно этому шел сплошной...
Вероятнее всего все к этому и идет.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:33 10-12-2025

А от вражеских гражданств депутаты не хотят массово отказаться? Враки прям как в СССР!

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:17 10-12-2025

Гость (13:46:33 10-12-2025) А от вражеских гражданств депутаты не хотят массово отказат... В СССР может и врали, зато пенсионный возраст не поднимали и квартиры бесплатно раздавали без ипотечной кабалы на 30 лет под 20% годовых.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:34 10-12-2025

Гость (13:55:17 10-12-2025) В СССР может и врали, зато пенсионный возраст не поднимали и... Ну если вам лично квартиры "раздали", это не значит, что всем так раздали направо и на лево. Не надо за всех говорить

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:42 10-12-2025

Гость (14:24:34 10-12-2025) Ну если вам лично квартиры "раздали", это не значит, ч... Только откровенный лодырь и пьяница не получал квартиры в СССР. Про стройки социализма вообще молчу, очень быстро давали квартиры, особенно семейным.
p.s. Про село разговор немножко другой, но немножко, принципиально так же с заботой от трудовом человеке.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:13 10-12-2025

Гость (15:23:42 10-12-2025) Только откровенный лодырь и пьяница не получал квартиры в СС...
Прям на улицах останавливали и раздавали ключи от квартир!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:31 10-12-2025

Гость (15:29:13 10-12-2025) Прям на улицах останавливали и раздавали ключи от кварти... "Глупость - это ум такой" генерал Лебедь

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:30 10-12-2025

Самая первая причина в списке - массовые жалобы россиян...
Эта же причина была перед повышением пенсионного возраста. "Россияне жаловались", что слишком рано выгоняют на пенсию. Только москвичи не жаловались. Им и оставили 55 и 60 лет.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:51 10-12-2025

Депутаты пользуются айфонами, оттуда секретная информация передается в США. Депутатам отечественные смартфоны с Махом от Чубайса.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:36 10-12-2025

Гость (13:58:51 10-12-2025) Депутаты пользуются айфонами, оттуда секретная информация пе... Они и признанными экстремистскими соцсетями пользуются. Там про них ни чего и не говориться. Все эти ограничения для граждан несознательных

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:20 10-12-2025

Допустим у кого то родственники живут в Германии - через какой мессенджер можно позвонить ? или на Телеграф идти как по старинке?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:54 10-12-2025

Гость (14:24:20 10-12-2025) Допустим у кого то родственники живут в Германии - через как... Такими темпами скоро почтовых голубей заводить нужно будет

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

14:34:36 10-12-2025

Гость (14:24:20 10-12-2025) Допустим у кого то родственники живут в Германии - через как... а сотовую связь тоже заблокировали ?

Да я знаю что звонок выйдет золотым !

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:53 10-12-2025

Шинник (14:34:36 10-12-2025) а сотовую связь тоже заблокировали ?Да я знаю что зв... Вот именно, почему я должен платить монополистам за 1 минуту 80 рублей?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:47 10-12-2025

Шинник (14:34:36 10-12-2025) а сотовую связь тоже заблокировали ?Да я знаю что зв... А вы не знали?) "Среди уже принятых мер он назвал блокировку звонков из недружественных стран,". Так что да, звонить тоже низя) Ну а почтовых голубей, видимо, будут отстреливать на границе.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:36:54 10-12-2025

Гость (14:55:47 10-12-2025) А вы не знали?) "Среди уже принятых мер он назвал блокировку... Дроны не могут сбить на границе, а сбивают над объектами и опасны не сами дроны, а как их обломки. Голубь, птичка маленькая, на радаре не видна.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:18 10-12-2025

А если избрать других депутатов и поменять законы на менее драматические - блокировки снимут?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:05 10-12-2025

Странный подход.
Талибы взорвали статуи будд и резали головы неверным - с ними наши верхушки мило общаются.
Вацап ничего не взорвал и не отрезал - его наши верхушки запретили.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:40 10-12-2025

Гость (14:35:05 10-12-2025) Странный подход.Талибы взорвали статуи будд и резали гол... Ну так это когда было то, кто старое помянет, как говорится

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:45:19 10-12-2025

А чем вам Мах не угодил ? Да и телега пока работает )))

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:35 10-12-2025

ППШариков (14:45:19 10-12-2025) А чем вам Мах не угодил ? Да и телега пока работает )))... Не хочется "дать маху" в этом вопросе

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:57 10-12-2025

Ни чего не разжигаю и не предлагаю.
Но вот чисто теоретически представьте, что сейчас появляется кандидат который обещает отменить блокировки, утильсбора и прочие блага. Как думаете нашёл бы он поддержку у населения?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:42 10-12-2025

Гость (14:51:57 10-12-2025) Ни чего не разжигаю и не предлагаю.Но вот чисто теоретич...
Представили... Но эллочку людоедку и 146% как отменить?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:07 10-12-2025

Гость (15:08:42 10-12-2025) Представили... Но эллочку людоедку и 146% как отменить?... Это точно. Народ-то не заменишь.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

15:12:00 10-12-2025

Заголовок - как вопрос 5 летнего ребенка: "Мама, а правда, что зимой снег идет?"

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:58 10-12-2025

Всё так плохо у него ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:40 10-12-2025

все высказались? товарищ майор записал)))) а вообще, мне интересно, народ действительно не понимает обстановку и что происходит в мире? ну нельзя же быть такими ограниченными

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:15 10-12-2025

Гость (15:20:40 10-12-2025) все высказались? товарищ майор записал)))) а вообще, мне инт... Ты один всё понимаешь, ты избранный, мы давно искали тебя Нео

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:32:14 10-12-2025

Гость (15:25:35 10-12-2025) Не хочется "дать маху" в этом вопросе... Ну Мах тоже хороший человек )) А что Мвх, что Ватсап, все едино "под колпаком" у дяди.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:33 10-12-2025

ППШариков (15:32:14 10-12-2025) Ну Мах тоже хороший человек )) А что Мвх, что Ватсап, все ед... Вопрос в том, что кто-то за вас решает под каким колпаком быть. Посмотрите кому принадлежит этот национальный мессенджер. Сомнительное ООО с убытками, в случае чего предъявить им нечего. Помните у Яндекса утечка была, до сих пор можно посмотреть, кто что заказывал и куда ездил. Помните какие последствия были для Яндекса? 30 т.р. оценили всю нашу конфиденциальность

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:54:50 10-12-2025

Гость (15:39:33 10-12-2025) Вопрос в том, что кто-то за вас решает под каким колпаком бы... Ну да, ну да ))) Вам видимо забугорный колпак ближе к телу, это по идейным соображениям или есть что скрывать от наших органов ?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:46 10-12-2025

ППШариков (15:54:50 10-12-2025) Ну да, ну да ))) Вам видимо забугорный колпак ближе к телу, ... Да мне есть, что скрывать в том числе от органов. А вот в то, что моя жизнь интересна корпорации из США я не верю. Пусть читают в принципе, я считал , что это моё право

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:59:25 10-12-2025

ППШариков (15:54:50 10-12-2025) Ну да, ну да ))) Вам видимо забугорный колпак ближе к телу, ...
А "забугорный колпак" может меня пытать электрошокером, душить пакетом или насиловать бутылкой? Так что, мой выбор прослушки в качестве мистера Смита мне намного привлекательнее

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:19 10-12-2025

Запретить все и все россияне будут думать, что весь мир живет хуже нас.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:24 10-12-2025

есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо все уперлись, как больные?!

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:40 10-12-2025

Гость (15:39:24 10-12-2025) есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо вс... Есть нормальные автомобили произведенные в Самаре. Но что-то люди нос воротят. Хотя автомобили эти ездят, зимой печка дует, но что-то людям всё не то

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:03 10-12-2025

Гость (15:39:24 10-12-2025) есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо вс... ICQ?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:51 10-12-2025

Гость (15:39:24 10-12-2025) есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо вс...
Можно зад газеткой подтирать. А можно подмывать. Разница есть?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:57 10-12-2025

Гость (14:32:18 10-12-2025) А если избрать других депутатов и поменять законы на менее д...
"Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать." (с) Марк Твен

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:47 10-12-2025

Гость (15:39:24 10-12-2025) есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо вс...
Ну так позвони через него в Германию, а я посмотрю на тебя, умник

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:57:22 10-12-2025

Гость (16:18:47 10-12-2025) Ну так позвони через него в Германию, а я посмотрю на те... А зачем вам звонить в Евросоюз и НАТО, вдруг они вас завербуют

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:02:02 10-12-2025

Гость (17:57:22 10-12-2025) А зачем вам звонить в Евросоюз и НАТО, вдруг они вас завербу...
В смысле "вдруг"? Я что, зря звоню каждый день? Хд

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

08:21:53 11-12-2025

Гость (15:39:24 10-12-2025) есть нормальный мессенджер который стопудово работает. чо вс... "Нормальный мессенджер"-то есть (если вы про MAX), только нужно чтобы все те, с кем ты общаешься, были в нем же. Поэтому, если если решение блокировать WhatApp и Телеграм, то пусть они блокируется полностью, а не по частям. Иначе кто-то так и будет до последнего сидеть в WhatApp, пытаться тебе слать фото, которые не доходят, пытаться настойчиво звонить тебе голосом! Мне кажется, что тем, кому нечего скрывать, без разницы в каком мессенджере общаться, лишь бы все твои собеседники были бы в том же мессенджере.

И пара слов про MAX. Особенно его клиент для Windows. Почему обновление Телеги ставится за 20 секунд, а этот хренов MAX обновляется по 15 минут? Нахрена для обновления нужно полностью снести старую версию? Нахрена его на Qt писать, наши программисты по-другому не имеют?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Не понимаю...

18:46:58 10-12-2025

Только москвичи не жаловались. Им и оставили 55 и 60 лет.

Это правда?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:14 11-12-2025

Осталось вернуть крепостное право.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

21:29:05 21-12-2025

Да у этих создателей хотя бы ума хватило этот мах сделать по-человечески! Сами не могли сделать хотя бы слизали в других мессенджерах, а то что они выпустили полная шляпа!!!

  0 Нравится
Ответить
