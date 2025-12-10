Ранее работу мессенджеров частично ограничили

10 декабря 2025, 13:38, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В конце 2025 года россияне столкнулись со сбоями в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. На фоне перебоев пользователи начали активно обсуждать возможную блокировку приложений. Например, о возможном запрете WhatsApp* уже высказались в Госдуме и Роскомнадзоре. Депутаты нижней палаты парламента назвали ее "делом времени", а РКН подчеркнул, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства.

О том, будут ли в России блокировать Telegram и WhatsApp* и какие альтернативы есть у этих приложений, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России хотят запретить Telegram и WhatsApp*? Официальных заявлений по этому поводу не делали ни в одном ведомстве. Пользователи стали активно обсуждать возможные ограничения в работе мессенджеров, когда столкнулись с массовыми сбоями. Напомним, 25 ноября 2025 года россияне массово пожаловались на работу WhatsApp* . Они не могли быстро отправлять и получать сообщения, загружать аудио, видео и фотографии. С этими же проблемами 3 декабря столкнулись пользователи Telegram. По данным сервиса Downdetector , 10 декабря по-прежнему фиксируются сбои в работе мессенджеров. Больше всего жалоб на работу Telegram приходит из Курганской области, Республики Татарстан, Саратовской области и Санкт-Петербурга. С перебоями в WhatsApp* часто сталкиваются в Удмуртской Республике, Ленинградской и Нижегородской областях, Республике Башкортостан и Москве. «Невозможно отправить сообщение», – чаще всего пишут пользователи на сайте. Напомним, что о блокировке WhatsApp* уже высказывались в Госдуме. Так, депутат Госдумы Артем Кирьянов назвал запрет на работу приложения "делом времени" и перечислил причины, которых для этого "уже достаточно". Среди них массовые жалобы россиян, утечка данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение мессенджером российских законов. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что WhatsApp* даже не сделал попыток, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами. «Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», – написал он в своем канале в Max.

2 Правда ли, что в России частично ограничили работу Telegram и WhatsApp*? «По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – пояснили в РКН. Да. 13 августа 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в мессенджерах , а с 22 октября ввел частичные ограничения в их работе . Тогда в ведомстве объяснили, что это нужно для борьбы с мошенниками и вербовщиками, которые используют приложения для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность. А 28 ноября 2025 года в надзорной службе заявили, что в России постепенно ограничивают работу WhatsApp*, потому что он не соблюдает федеральные законы. Роскомнадзор посоветовал пользователям перейти на другие сервисы. В качестве альтернативы россиянам порекомендовали отечественную платформу Max.

3 А где можно общаться кроме Telegram и WhatsApp*? Напомним, что официально о блокировке мессенджеров никто не заявлял. Но на фоне перебоев пользователи ищут альтернативы, с помощью которых можно переписываться и обмениваться файлами. Делать это можно посредством таких популярных приложений, как: Max;

"ВКонтакте";

"Одноклассники";

"Яндекс.Мессенджер". Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список" приложений, который составило Минцифры РФ. Это значит, что они могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, которые периодически вводят в российских регионах из-за угрозы атак беспилотников.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России

**Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ