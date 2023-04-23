Девять ФАПов и четыре амбулатории построят в Алтайском крае в 2023 году

За последние пять лет на эти цели в регионе направили 6,5 млрд рублей

23 апреля 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в 2023 году построят девять ФАПов и четыре амбулатории, сообщил губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции с районными СМИ.

В правительстве региона отметили, что за последние пять лет в крае построили 86 объектов здравоохранения (72 ФАПа и 12 амбулаторий), а также капитально отремонтировали почти 750 медицинских структурных подразделений во всех муниципалитетах. На это ушло 6,5 млрд рублей. Ещё более 4 млрд направили на закупку "тяжёлого" медицинского оборудования. Из 146 единиц техники 90 поступило в районы.