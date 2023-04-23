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Девять ФАПов и четыре амбулатории построят в Алтайском крае в 2023 году

За последние пять лет на эти цели в регионе направили 6,5 млрд рублей

23 апреля 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в 2023 году построят девять ФАПов и четыре амбулатории, сообщил губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции с районными СМИ.

В правительстве региона отметили, что за последние пять лет в крае построили 86 объектов здравоохранения (72 ФАПа и 12 амбулаторий), а также капитально отремонтировали почти 750 медицинских структурных подразделений во всех муниципалитетах. На это ушло 6,5 млрд рублей. Ещё более 4 млрд направили на закупку "тяжёлого" медицинского оборудования. Из 146 единиц техники 90 поступило в районы.

"В этом году продолжим стройку. Ещё девять новых ФАПов и четыре амбулатории построим в этом году в крае. По крупным объектам – поликлиникам в Советском районе, Ребрихе, 14-й поликлинике в Барнауле – работу продолжим", – сказал губернатор.

Комментарии 3

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Гость

08:11:12 23-04-2023

За последние 23года сколько разрушили сельских больничек?

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Владимир В.

07:29:12 24-04-2023

Гость (08:11:12 23-04-2023) За последние 23года сколько разрушили сельских больничек? ... Печально,конечно, что разрушили.Но нашли средства и восстановить их.Это уже хорошо!Надо жить будущим, а не прошлым.Прошлое надо знать и соответствующим образом относиться к нему.

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ИГОРЬ

08:04:45 24-04-2023

Прошлое надо знать и соответствующим образом относиться к нему.НО НУЖНО ЗНАТЬ КТО РАЗРУШАЛ НАШЕ ПРОШЛОЕ-НУ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ СПРАШИВАТЬ С НИХ ПОКА ОНИ ЕЩЁ ЖИВЫ.

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