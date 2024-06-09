До +30 градусов потеплеет в Алтайском крае 9 июня

Местами ожидаются грозы и порывистый ветер

09 июня 2024, 06:00, ИА Амител

Небо / Источник фото: unsplash.com

Жаркая погода установится в Алтайском крае 9 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов, а местами по юго-западу столбики термометров поднимутся до +30.

Местами по югу и востоку при этом будут кратковременные дожди и грозы. Ветер подует западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается +23...+25 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра составит до 9 м/с.