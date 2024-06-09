До +30 градусов потеплеет в Алтайском крае 9 июня
Местами ожидаются грозы и порывистый ветер
09 июня 2024, 06:00, ИА Амител
Небо / Источник фото: unsplash.com
Жаркая погода установится в Алтайском крае 9 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов, а местами по юго-западу столбики термометров поднимутся до +30.
Местами по югу и востоку при этом будут кратковременные дожди и грозы. Ветер подует западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле ожидается +23...+25 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра составит до 9 м/с.
09:51:42 09-06-2024
Уже летит тополиный пух. Вот интересно, каждый год выпиливают много деревьев, которые в основном не то чтобы опасные, а растут на местах, которые потом можно приспособить под парковку. В то же время на улицах полно пуховых тополей, они выше пятиэтажек. Люди страдают от пуха, он забирается всюду, в дома, в автомобили. Почему не вырубают пуховиков? Пометить стволы краской, пока видны сережки, убрать эти деревья совсем, выкорчевать, все спасибо скажут!
15:16:23 09-06-2024
Гость (09:51:42 09-06-2024) Уже летит тополиный пух. Вот интересно, каждый год выпиливаю... За всех не говорите.
Ну какие же все нежные стали! Как то жили раньше с пухом и ничего. Потерпеть 2 недели можно. Тополь лучший чистяльщик города. Людей, живущих вдоль оживленных автомобильных магистралей, эти деревья защищают от вызлопных газов и от пыли!!! Я аллергик и знаю о чем говорю. Если говорить об аллергенах, то береза еще больший аллерген. Так, что теперь и все березы уничтожить?
Хватит уже бороться с деревьями в городе.
Я думаю стоит сказать " спасибо" что природа создала то, что мы так нещадно губим, не понимая, что главный враг челоаека- он сам.