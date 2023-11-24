НОВОСТИПроисшествия

Дом алтайского сенатора обокрали на 1 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

24 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Владимир Полетаев / Кадр: YouTube
Владимир Полетаев / Кадр: YouTube

В Истре обчистили дом сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева.

Как пишет Baza, вечером 23 ноября двое злоумышленников вынесли из коттеджа в деревне Покровское 200 тысяч рублей наличными и драгоценности на 800 тысяч.

Возбуждено дело по статье "Кража". Грабителей разыскивают.

В мае Полетаев рассказывал, что получил в соцсети повестку с вызовом на допрос в офис генпрокурора Украины.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 9

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Гость

15:18:19 24-11-2023

не убудет

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Гость

15:22:56 24-11-2023

Чем он лучше других граждан?

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Гость

15:57:14 24-11-2023

Гость (15:22:56 24-11-2023) Чем он лучше других граждан?... Вас обнесли ?Нет? Ну тогда мы едем к вам))

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Дядька

17:18:47 24-11-2023

Ещё "заработает"

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Гость

17:26:34 24-11-2023

Грабь награбленное Они просто поделились нажитым непосильным трудом.

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гость

18:44:47 24-11-2023

Пусть живёт в Республике. Аил построить и никто, не то что украсть,а зайти не захотят.

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Гость.

18:54:50 24-11-2023

Не алтайский сенатор, а сенатор от Республики Алтай! Господа СМИ, будьте внимательней и точней, чтоб у читателей не получалось по заголовкам двусмысленности и вопросов.

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без комментариев

19:01:49 24-11-2023

и кто грабитель?

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Гость

22:38:08 24-11-2023

Что за сенатор? Из Америки приехал? Просто представитель субъекта в совете федерации!

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