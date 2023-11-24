Дом алтайского сенатора обокрали на 1 млн рублей
Правоохранители возбудили уголовное дело
24 ноября 2023, 15:15, ИА Амител
Владимир Полетаев / Кадр: YouTube
В Истре обчистили дом сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева.
Как пишет Baza, вечером 23 ноября двое злоумышленников вынесли из коттеджа в деревне Покровское 200 тысяч рублей наличными и драгоценности на 800 тысяч.
Возбуждено дело по статье "Кража". Грабителей разыскивают.
В мае Полетаев рассказывал, что получил в соцсети повестку с вызовом на допрос в офис генпрокурора Украины.
15:18:19 24-11-2023
не убудет
15:22:56 24-11-2023
Чем он лучше других граждан?
15:57:14 24-11-2023
Гость (15:22:56 24-11-2023) Чем он лучше других граждан?... Вас обнесли ?Нет? Ну тогда мы едем к вам))
17:18:47 24-11-2023
Ещё "заработает"
17:26:34 24-11-2023
Грабь награбленное Они просто поделились нажитым непосильным трудом.
18:44:47 24-11-2023
Пусть живёт в Республике. Аил построить и никто, не то что украсть,а зайти не захотят.
18:54:50 24-11-2023
Не алтайский сенатор, а сенатор от Республики Алтай! Господа СМИ, будьте внимательней и точней, чтоб у читателей не получалось по заголовкам двусмысленности и вопросов.
19:01:49 24-11-2023
и кто грабитель?
22:38:08 24-11-2023
Что за сенатор? Из Америки приехал? Просто представитель субъекта в совете федерации!