Дом алтайского сенатора обокрали на 1 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

24 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Владимир Полетаев / Кадр: YouTube

В Истре обчистили дом сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева.

Как пишет Baza, вечером 23 ноября двое злоумышленников вынесли из коттеджа в деревне Покровское 200 тысяч рублей наличными и драгоценности на 800 тысяч.

Возбуждено дело по статье "Кража". Грабителей разыскивают.

В мае Полетаев рассказывал, что получил в соцсети повестку с вызовом на допрос в офис генпрокурора Украины.