Алтайского сенатора вызвали повесткой в генпрокуратуру Украины

Владимир Полетаев рассказал, что его, в частности, подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

30 мая 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: vk.com/vvpoletaev

Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев получил в соцсети повестку с вызовом на допрос в офис генпрокурора Украины. Об этом политик сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

"Получил посредством сообщения в социальной сети "ВКонтакте" от некоего гражданина повестку с вызовом на допрос в офис генерального прокурора Украины. Подозревают в совершении уголовных преступлений, в том числе – в посягательстве на территориальную целостность Украины", – написал он.

По словам сенатора, поводом для таких обвинений, согласно документу, стало голосование по ратификации договоров о присоединении новых регионов к РФ, которое он и его коллеги единогласно поддержали.

"Повестку получил. Красиво и мощно приедем и водрузим победный флаг России. Обязательно зайду по указанному адресу. Но дождутся ли эти горе-бандеропрокуроры?" – заключил Полетаев.

Ранее сенатор вместе с главой Республики Алтай посетил лагерь с мобилизованными из региона.