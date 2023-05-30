Алтайского сенатора вызвали повесткой в генпрокуратуру Украины
Владимир Полетаев рассказал, что его, в частности, подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины
30 мая 2023, 08:35, ИА Амител
Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев получил в соцсети повестку с вызовом на допрос в офис генпрокурора Украины. Об этом политик сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
"Получил посредством сообщения в социальной сети "ВКонтакте" от некоего гражданина повестку с вызовом на допрос в офис генерального прокурора Украины. Подозревают в совершении уголовных преступлений, в том числе – в посягательстве на территориальную целостность Украины", – написал он.
По словам сенатора, поводом для таких обвинений, согласно документу, стало голосование по ратификации договоров о присоединении новых регионов к РФ, которое он и его коллеги единогласно поддержали.
"Повестку получил. Красиво и мощно приедем и водрузим победный флаг России. Обязательно зайду по указанному адресу. Но дождутся ли эти горе-бандеропрокуроры?" – заключил Полетаев.
Ранее сенатор вместе с главой Республики Алтай посетил лагерь с мобилизованными из региона.
08:51:50 30-05-2023
"Все побежали и я побежал..."
08:59:03 30-05-2023
Его надо бы в прокуратуру РФ вызвать.
10:26:45 30-05-2023
Земляк (08:59:03 30-05-2023) Его надо бы в прокуратуру РФ вызвать.... В прокуратуру РФ бандеропрокурора уже вызвали. Там могут встретиться. Будет зависеть от того, кто победит
10:22:16 30-05-2023
Обязательно зайду по указанному адресу --- эффектно будет если правда зайдет и фотку сделает
15:39:54 30-05-2023
Зайдет он...Ты сейчас тогда зайди. Я в этом вижу подобие фразы "Можем повторить".
19:31:38 30-05-2023
Я бы на его месте по приколу съездил к хохлам, интересный эксперимент получился бы. Нанял бы адвокатом какого-нибудь юриста Обаму или еще кого из пиндосов.